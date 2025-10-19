الأحد 19 أكتوبر 2025
أخبار مصر

رئيس التعليم العام تشدد على وصول الكتب وتفعيل المنصات الإلكترونية للطلاب

رئيس التعليم العام
رئيس التعليم العام ومدير تعليم الجيزة
أجرت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، جولة ميدانية لعدد من مدارس إدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، وكان في استقبالها سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

متابعة ميدانية وانضباط في الأداء

بدأت الجولة بزيارة مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية، حيث تابعت سير العملية التعليمية وتفعيل الأنشطة المدرسية داخل الفصول، مشيدةً بمستوى الانضباط والالتزام الذي لمسته من الطلاب والمعلمين.

 

كما تفقدت مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب المتميزة لغات ومدرسة الأورمان شيراتون الثانوية بنات، واطمأنت على انتظام الحصص الدراسية ومشاركة الطلاب في الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية، مؤكدةً أهمية دمج الأنشطة في اليوم الدراسي لتعزيز مهارات الطلاب وتنمية شخصياتهم.

 تأكيد على وصول الكتب وتفعيل المنصات الإلكترونية

وخلال الجولة، شددت الدكتورة هالة عبد السلام على ضرورة تسليم جميع الكتب المدرسية للطلاب دون ربطها بسداد المصروفات، ومتابعة تفعيل المنصات التعليمية الإلكترونية، خاصة ما يتعلق بطلاب الثانوية العامة، لضمان تقديم خدمة تعليمية شاملة في بيئة آمنة ومنضبطة.

من جانبه، رحّب سعيد عطية بزيارة رئيس الإدارة المركزية، مؤكدًا أن تعليم الجيزة يعمل بروح الفريق الواحد ووفق توجيهات وزارة التربية والتعليم لتحقيق أعلى معايير الجودة والانضباط داخل المدارس. 

كما أشار إلى أن الزيارات الميدانية المستمرة تساهم في تحسين الأداء التعليمي ورفع كفاءة المعلمين والطلاب على حد سواء.

تأتي هذه الجولة ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرقابة الميدانية على المدارس ودعم الإدارات التعليمية في تطبيق سياسات التطوير والتحول الرقمي، بما يضمن تعليمًا يرتقي بالأجيال ويواكب رؤية مصر 2030.

