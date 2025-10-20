الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورتشيتش يطالب لاعبي بيراميدز بطي صفحة السوبر الإفريقي

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

طالب الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز لاعبيه بطي صفحة الفوز بلقب السوبر الإفريقي استعدادا لمواجهة فاركو غدا بالدوري المصري.

وشدد مدرب بيراميدز علي لاعبيه بالتركيز ببطولة الدوري المصري في الوقت الحالي في ظل أهمية البطولة المحلية العريقة.

بيراميدز بطلا لكأس السوبر الإفريقي


وتوج فريق نادي بيراميدز بلقب بطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولي في تاريخه، بعد الفوز علي نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو 


ويستضيف فريق بيراميدز نظيره فاركو في الخامسة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري.

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الثامن بجدول الدوري برصيد 14 نقطة ويأتي فاركو في الترتيب قبل الأخير برصيد 6 نقاط.


مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري


وادي دجلة 1-2 مودرن سبورت (انتهت)
المقاولون العرب 1-1 إنبي (انتهت) 
غزل المحلة 1-0 كهرباء الإسماعيلية (انتهت)

الجونة 3-0 البنك الأهلى (انتهت)
الإسماعيلى 3-1 حرس الحدود (انتهت)


الأحد 19 أكتوبر
زد 2-1 بتروجيت..انتهت
سيراميكا 2-0 الطلائع..انتهت

الثلاثاء 21 أكتوبر
بيراميدز ضد  فاركو..5 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر
الأهلى ضد الاتحاد السكندري..5 مساء
المصري البورسعيدي ضد سموحة..8 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز يورتشيتش السوبر الأفريقي فاركو الدوري المصري مدرب بيراميدز بيراميدز بطلا لكاس السوبر الافريقي

مواد متعلقة

أول رد من بيراميدز بعد إلغاء مباراة فريق 2007 أمام الأهلي (فيديو وصور)

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

كلاسيكو دوري روشن السعودي يبعد بنزيما عن دوري أبطال آسيا للنخبة

جلسة تصوير للاعبي بيراميدز مع كأس السوبر الأفريقي وعائلاتهم (صور)

هاتريك ميسي يقربه من جائزة الحذاء الذهبي

موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد حصد لقب السوبر الأفريقي

كيف تحول بيراميدز من ناد استثماري إلى صائد للبطولات؟

الأكثر قراءة

حقيقة اندلاع حريق بمحيط سنترال رمسيس

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

أول رد من بيراميدز بعد إلغاء مباراة فريق 2007 أمام الأهلي (فيديو وصور)

يسرا وليلى علوي وأمينة خليل يتألقن على ريد كاربت "ولنا في الخيال حب" بالجونة السينمائي (فيديو وصور)

الشباب والرياضة تكشف كواليس حل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته للنيابة

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

هل يجوز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية