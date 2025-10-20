يورتشيتش يطالب لاعبي بيراميدز بطي صفحة السوبر الإفريقي

طالب الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز لاعبيه بطي صفحة الفوز بلقب السوبر الإفريقي استعدادا لمواجهة فاركو غدا بالدوري المصري.

وشدد مدرب بيراميدز علي لاعبيه بالتركيز ببطولة الدوري المصري في الوقت الحالي في ظل أهمية البطولة المحلية العريقة.

بيراميدز بطلا لكأس السوبر الإفريقي



وتوج فريق نادي بيراميدز بلقب بطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولي في تاريخه، بعد الفوز علي نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو



ويستضيف فريق بيراميدز نظيره فاركو في الخامسة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري.

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الثامن بجدول الدوري برصيد 14 نقطة ويأتي فاركو في الترتيب قبل الأخير برصيد 6 نقاط.



مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري



وادي دجلة 1-2 مودرن سبورت (انتهت)

المقاولون العرب 1-1 إنبي (انتهت)

غزل المحلة 1-0 كهرباء الإسماعيلية (انتهت)

الجونة 3-0 البنك الأهلى (انتهت)

الإسماعيلى 3-1 حرس الحدود (انتهت)



الأحد 19 أكتوبر

زد 2-1 بتروجيت..انتهت

سيراميكا 2-0 الطلائع..انتهت

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز ضد فاركو..5 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلى ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المصري البورسعيدي ضد سموحة..8 مساء

