حجز عصابة الآثار الوهمية لبيعها لراغبي الثراء السريع

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز تشكيل عصابي خطير تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي اقتناء القطع الأثرية، بعدما استخدم أفراده وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للإيقاع بضحاياهم فى القاهرة وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

سقوط عصابة النصب على المواطنين 

وكشفت التحريات أن العصابة كانت تستدرج ضحاياها عبر إرسال مقاطع فيديو وصور لقطع مقلدة وإيهامهم بأنها آثار حقيقية معروضة للبيع بأسعار مرتفعة، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط جميع عناصر التشكيل وهم 7 أشخاص، بينهم ثلاثة مسجلين جنائيًا.

وبتفتيشهم، عثر بحوزتهم على تمثال مقلد يشبه القطع الأثرية، وسلاح ناري محلي الصنع، وسلاحين أبيضين، وثمانية هواتف محمولة تحتوي على مقاطع وصور تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

