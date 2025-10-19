استعجال التقرير الطبي في مصرع عروسين اختناقا بالغاز بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التقرير الطبي لجثتي عروسان لقوا مصرعهما داخل حمام شقتهما نتيجة الاختناق بالغاز بعد أقل من ٢٤ ساعة على حفل زفافهما بحدائق العاصمة لبيان كيفية الوفاة تفصيليا.

مصرع عروسان بعد الفرح والسبب الغاز

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بوفاة عروسين داخل شقتهما نتيجة تسرب غاز من السخان، وعلى الفور تم التحرك من قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، لمعاينة مكان الحادث.

وأوضحت التحريات أن الحادث وقع بعد يوم من زفافهما الذي أقيم أول أمس الجمعة، فيما تم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.