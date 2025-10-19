الأحد 19 أكتوبر 2025
صور أولية لحادث مصرع عاملين داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع

حادث مصرع عاملين
حادث مصرع عاملين داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع

حصلت "فيتو" علي اول صور لحادث مصرع عاملين داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس، وذلك إثر سقوط الرمال عليهم بشكل مفاجئ.

كان قد تلقى قسم شرطة التجمع بلاغا من أحد العمال يفيد بمصرع عاملين، وذلك أثناء عملهم في موقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس، وعلي الفور انتقل فريق من مباحث القسم ومن جهات التحقيق لموقع الحادث، وتم نقل جثامين العاملين لأقرب مستشفي، وفي انتظار قرار النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

