الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء تحذر من تداول عبوات مغشوشة من دواء "Clavimox" مضاد حيوي للأطفال

كلافيموكس شراب، فيتو
كلافيموكس شراب، فيتو

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورًا رسميًا في أكتوبر 2025 تحذر فيه من تداول عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي Clavimox 642.9mg/5ml powder for oral suspension، ويحمل رقم التشغيلة 2410102.

تداول أدوية مغشوشة من دواء كلافيموكس مضاد حيوي للأطفال

وأوضحت الهيئة أن التحذير يأتي بناءً على إفادة الشركة المنتجة التي أكدت وجود عبوات مغشوشة من الصنف المذكور في الأسواق.

وأكدت الهيئة أن الإجراء التصحيحي الذي تم اتخاذه يشمل وقف تداول وضبط وتحريز العبوات المقلدة لحماية صحة وسلامة المواطنين.

كما نصحت المستهلكين بضرورة التأكد من سلامة العبوة قبل الاستخدام، وفي حالة الشك في المنتج يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301. 

وشددت الهيئة على أن هذا التحذير يخص التشغيلات المحددة في المنشور فقط، ولا ينطبق على المستحضر بشكل عام في الأسواق.

ودواء كلافيموكس (Clavimox) هو مضاد حيوي واسع المدى يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية في مختلف أجزاء الجسم، ويُعد من الأدوية الشائعة التي تصرف بوصفة طبية.

يستخدم كلافيموكس لعلاج مجموعة واسعة من الالتهابات البكتيرية، منها:

التهابات الجهاز التنفسي (مثل التهاب الجيوب الأنفية، واللوزتين، والالتهاب الرئوي).

التهابات الأذن الوسطى.

التهابات المسالك البولية.

التهابات الجلد والأنسجة الرخوة.

التهابات الأسنان واللثة.

بعض أنواع التهابات العظام والمفاصل.

الاستخدام للأطفال

يستخدم كلافيموكس شراب للأطفال تحت إشراف الطبيب فقط، وتحدد الجرعة بناءً على الوزن والعمر وشدة الحالة المرضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدواء المصرية صحة وسلامة المواطنين شركة المنتجة هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء Clavimox تداول أدوية مغشوشة من دواء كلافيموكس مضاد حيوي للأطفال كلافيموكس مضاد حيوي للأطفال

مواد متعلقة

وزير الصحة يبحث استعدادات انضمام محافظة المنيا لمنظومة التأمين الشامل

معهد التغذية: الكربوهيدرات شريك أساسي لطاقة الجسم وصحة الدماغ

هيئة الدواء: الروشتة الرقمية تضمن صرف الأدوية بطريقة آمنة ورشيدة

هل من الطبيعي أن تستمر نزلة البرد مدة 3 أسابيع ؟ الصحة توضح

فرق الإسعاف تنجح في إنقاذ سائحة إسبانية مصابة بهرم سنفرو

وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم لتوحيد الأسعار وضبط حملات التبرع

خالد عبد الغفار يبحث تفعيل المرحلة الثانية من الهيكل الوظيفي لوزارة الصحة والسكان

الرعاية الصحية: إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره مدينة شرم الشيخ

الأكثر قراءة

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

تنبيه عاجل من التعليم بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

أبرزها إعادة تقييم درجات الإعدادية والدين مادة أساسية، التعليم تصدر 4 قرارات مهمة

سقطت في البحر، لحظة تحطم طائرة شحن إماراتية (فيديو)

محامي ضحية "قاتل الإسماعيلية الصغير": استدعاء شخص آخر للتحقيق معه في الواقعة

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

الري تعلن عن توفير 330 وظيفة (رابط مباشر للتقديم)

تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي لـ وزير الأوقاف

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، الصبر والتقوى سلاح المؤمن للنصر على الأعداء (فيديو)

الإفتاء تحذر من كشف الإنسان ستر الله عليه أو على غيره والنهي عن الإخبار بالأسرار

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية