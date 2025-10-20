هيئة الدواء تحذر من تداول عبوات مغشوشة من دواء "Clavimox" مضاد حيوي للأطفال

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورًا رسميًا في أكتوبر 2025 تحذر فيه من تداول عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي Clavimox 642.9mg/5ml powder for oral suspension، ويحمل رقم التشغيلة 2410102.

تداول أدوية مغشوشة من دواء كلافيموكس مضاد حيوي للأطفال

وأوضحت الهيئة أن التحذير يأتي بناءً على إفادة الشركة المنتجة التي أكدت وجود عبوات مغشوشة من الصنف المذكور في الأسواق.

وأكدت الهيئة أن الإجراء التصحيحي الذي تم اتخاذه يشمل وقف تداول وضبط وتحريز العبوات المقلدة لحماية صحة وسلامة المواطنين.

كما نصحت المستهلكين بضرورة التأكد من سلامة العبوة قبل الاستخدام، وفي حالة الشك في المنتج يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301.

وشددت الهيئة على أن هذا التحذير يخص التشغيلات المحددة في المنشور فقط، ولا ينطبق على المستحضر بشكل عام في الأسواق.

ودواء كلافيموكس (Clavimox) هو مضاد حيوي واسع المدى يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية في مختلف أجزاء الجسم، ويُعد من الأدوية الشائعة التي تصرف بوصفة طبية.

يستخدم كلافيموكس لعلاج مجموعة واسعة من الالتهابات البكتيرية، منها:

التهابات الجهاز التنفسي (مثل التهاب الجيوب الأنفية، واللوزتين، والالتهاب الرئوي).

التهابات الأذن الوسطى.

التهابات المسالك البولية.

التهابات الجلد والأنسجة الرخوة.

التهابات الأسنان واللثة.

بعض أنواع التهابات العظام والمفاصل.

الاستخدام للأطفال

يستخدم كلافيموكس شراب للأطفال تحت إشراف الطبيب فقط، وتحدد الجرعة بناءً على الوزن والعمر وشدة الحالة المرضية.

