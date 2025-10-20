وزير الصحة: نعمل في صمت ولا ننتظر الشكر.. والسوشيال ميديا دائمًا تنتقد

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن قطاع الصحة من أكثر القطاعات تعرض للنقد العام رغم الجهود الكبيرة المبذولة داخله، مشيرًا إلى أن العاملين فيه نادرًا ما يسمعون كلمات شكر أو إشادة، مقابل ما يواجهونه من هجوم وانتقاد متواصل.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات صحفية في احتفالية جائزة التميز الحكومي، أن القطاع الصحي يعمل بلا توقف ليلا ونهارا لتقديم الخدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مصر شاركت خلال شهر واحد فقط في ثلاث فعاليات دولية كبرى، وحظيت في جميعها بتقدير دولي واضح لجهودها الصحية.

أصبحت مصر نموذجًا يُحتذى به على المستوى الدولي

وأضاف: من المبادرات الرئاسية التي حققت نتائج ملموسة، إلى الجوائز الدولية التي حصلت عليها الدولة، وصولًا إلى قيادتها لملف الأمراض النادرة في جمعية الصحة العالمية، أصبحت مصر نموذجًا يحتذى به على المستوى الدولي.

وأشار عبد الغفار إلى أن الاعتراف العالمي بجهود مصر الصحية لا يقابله دائمًا رضا داخلي، موضحًا أن المواطن المصري عادة ما يتأثر بالتجارب السلبية، قائلًا: «المريض الذي يواجه مشكلة هو من يبرز صوته على السوشيال ميديا، بينما من يتلقى خدمة جيدة ويغادر المستشفى راضيًا لا يتحدث عنها».

وشدد الوزير على أن وسائل التواصل الاجتماعي تسلط الضوء غالبًا على السلبيات، مما يزيد العبء على العاملين في المنظومة الصحية لتحسين تجربة المريض من بدايتها إلى نهايتها.

وأضاف: «عمرك ما هتسمع في السوشيال ميديا كلمة كويسة على أدائك.. وده بيضع علينا مسؤولية أكبر».

ولفت إلى أنه لاحظ خلال جولاته الميدانية استمرار بعض جوانب القصور في التواصل مع المرضى داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن التميز الحقيقي لا يتحقق إلا بالاهتمام بالمريض وراحته.

وقال: «حين يضطر مريض للانتظار دون مساعدة، أو يبحث عن كيس دم ولا يجد من يرشده، أو يتعطل إصدار خطابه لنفقة الدولة بسبب خلل في النظام الإلكتروني، فهذه ليست مظاهر تميز».

وأكد عبد الغفار أن التميز الحقيقي يبدأ من تجربة المريض داخل المستشفى، داعيًا جميع العاملين في المنظومة الصحية إلى جعل احترام ورضا المريض محور الأداء والخدمة.

