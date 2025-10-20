4 أسباب تجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا

أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة حصول الأطفال على تطعيم الإنفلونزا، مشيرة إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يساعد في حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وعلى رأسهم الأطفال.

أسباب إصابة الأطفال بالإنفلونزا

وأوضحت وزارة الصحة أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا لعدة أسباب، أبرزها:

١- التواجد في أماكن مزدحمة كالمدارس والحضانات، حيث يكون الاحتكاك المباشر بينهم مرتفعًا.

٢- مناعتهم أضعف مقارنة بالبالغين، ما يجعلهم أكثر قابلية للإصابة بالعدوى.

٣- مشاركة الألعاب والأدوات تسهّل انتقال الفيروس بينهم.

٤- قلة غسل اليدين بانتظام تزيد فرص انتقال العدوى.

وأكدت وزارة الصحة أن التطعيم خط الدفاع الأول لتقليل فرص الإصابة، ولتخفيف حدة الأعراض في حال حدوث العدوى، كما أنه يحمي الأطفال وأسرهم من المضاعفات الخطيرة التي قد تصاحب المرض.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى التواصل عبر الخط الساخن 105 للاستفسار عن أقرب وحدة صحية تتوافر بها جرعات تطعيم الإنفلونزا، مشيرة إلى أن التطعيم آمن ومعتمد من الهيئات الصحية العالمية.

أعراض الإنفلونزا عند الأطفال

والإنفلونزا الموسمية من أكثر الأمراض شيوعًا بين الأطفال، خاصة في فصلي الخريف والشتاء، حيث تنتشر الفيروسات بسهولة في المدارس والحضانات.



وعلى الرغم من أن معظم الحالات تكون بسيطة، فإن التعرف المبكر على الأعراض يساعد في تجنب المضاعفات الخطيرة، خصوصًا لدى الأطفال الصغار وذوي المناعة الضعيفة.

أعراض الإنفلونزا عند الأطفال

1. ارتفاع درجة الحرارة (الحمى)

تعد الحمى من العلامات الأولى والأكثر شيوعًا، وغالبًا ما تكون مرتفعة ومفاجئة.



2. الرعشة وآلام الجسم

يشكو الطفل من آلام في العضلات والمفاصل مع إحساس بالإجهاد العام والضعف.



3. الصداع

يظهر الصداع بشكل واضح، خاصة في الجبهة أو خلف العينين.



4. احتقان الأنف وسيلانه

من الأعراض المميزة للإنفلونزا، وغالبًا ما يصاحبه العطس أو انسداد الأنف.



5. التهاب الحلق والسعال الجاف

يبدأ عادة بسعال بسيط يزداد تدريجيًا مع تقدم العدوى.



6. فقدان الشهية والغثيان

قد يفقد الطفل رغبته في تناول الطعام، وأحيانًا يصاب بالغثيان أو القيء، خصوصًا في المراحل الأولى من المرض.



7. الخمول والنوم المفرط

يشعر الطفل بالتعب الشديد ويطلب النوم أكثر من المعتاد.



8. ألم في الأذن أو التهابها

في بعض الحالات، قد تتطور الإنفلونزا إلى التهاب في الأذن الوسطى.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

ينبغي التوجه للطبيب فورًا إذا ظهرت على الطفل الأعراض التالية:

صعوبة في التنفس أو سرعة في التنفس.

ارتفاع الحرارة لأكثر من ثلاثة أيام متواصلة.

عدم القدرة على شرب السوائل أو القيء المستمر.

خمول شديد أو فقدان الوعي المؤقت.

أعراض تفاقم بعد تحسن مؤقت.

أكدت وزارة الصحة على أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية هو الوسيلة الأهم للوقاية، خاصة للأطفال في سن المدرسة والحضانة.



كما تنصح الأسر بـ:

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس.

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية بين الأطفال.

تهوية الأماكن المغلقة بانتظام.

