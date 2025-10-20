الإثنين 20 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الأطباء: إعفاء عامين من التدريب لحملة الماجستير

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو

أكدت نقابة الأطباء أن تحركاتها واتصالاتها المستمرة أثمرت عن استجابة مهمة من المجلس الصحي المصري برئاسة الدكتور  محمد لطيف لمطالب الأطباء الحاصلين على الماجستير أو الدبلوم الحديث والمسجلين ببرنامج البورد المصري، وذلك بعد مناقشات بنّاءة ومشاركات في اجتماع المجلس صباح اليوم.

الموافقة على الإعفاء سنتين من التدريب للحاصلين على درجة الماجستير

وثمن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، استجابة المجلس الصحي المصري لمطالب نقابة الأطباء، والموافقة على الإعفاء سنتين من التدريب للحاصلين على درجة الماجستير، بدلًا من سنة واحدة كما أٌعلن مؤخرًا، وذلك تقديرا للمقاصة العلمية والمقررات الدراسية المشتركة بين النظامين.

وأضاف أن القرار الجديد للمجلس الصحي المصري يضمن عدم تحصيل أي مصروفات عن السنوات التي يُعفى منها الطبيب من التدريب، بعد أن كان مقترحا سابقا فرض رسوم أو مصروفات على سنة الإعفاء، والإعفاء من امتحان الجزء الأول للحاصلين على الماجستير كما كان متبعًا سابقًا، وإعادة النظر في الزيادات التي تم اقتراحها.

وزير الصحة يبحث استعدادات انضمام محافظة المنيا لمنظومة التأمين الشامل

وزارة الصحة بغزة: تسلمنا 18 شهيدا و3 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية

وأكدت نقابة الأطباء حرصها الكامل على الدفاع عن حقوق الأطباء العلمية والمهنية، ومواصلة التنسيق مع المجلس الصحي المصري لضمان تطبيق سياسات تدريب عادلة ومتوازنة، تعزز من جودة التعليم الطبي وتدعم الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات. 

الجريدة الرسمية