الشباب والرياضة: استغاثات المواطنين وراء إقالة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن هناك حالة من الضجر بسبب ما يحدث في نادي الإسماعيلي سواء في الشق الإداري أو الشق الفني أو ما يحدث في ملفات التعاقدات أو كل ما يخص نادي الإسماعيلي.



وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الوزارة تتلقى يوميا استغاثات من المواطنين من جماهير نادي الإسماعيلي لإنقاذ النادي مما وصل اليه من تدهور، لافتا إلى أن جماهير الأهلي والزمالك، أيضا، أرسلت استغاثات أيضا لإنقاذ النادي الإسماعيلي.

وأضاف متحدث وزارة الشباب والرياضة، أن ملف النادي الإسماعيلي تم ارساله بالكامل إلى النيابة العامة، لافتا إلى أن هناك ملف فساد بخصوص بيع اللاعبين في الإسماعيلي وتم إرساله أيضا للنيابة العامة، مؤكدا أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي موقوف ومستبعد لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

