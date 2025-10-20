قمصان وعبدالفضيل يتابعان مباراة المقاولون 2007 أمام سيراميكا

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون ، بقيادة سامي قمصان، وطلعت محرم مدير الكرة وحمادة السيد المدرب العام، على متابعة مباراة فريق الناشئين مواليد 2007 ضد سيراميكا كليوباترا،والتي انتهت بفوز المقاولون العرب 1-0 في إطار اهتمام نادي المقاولون العرب بقطاع الناشئين ومتابعة عناصر فرق القطاع.

حضر المباراة شريف عبد الفضيل، المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين، مما يبرز أهمية هذه المواجهة.



تأتي هذه المتابعة ضمن خطة النادي التي يقودها المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة، والمشرف العام على الكرة،لدعم المواهب الشابة وبناء جيل جديد من اللاعبين المميزين.

كما شهدت المباراة حضور الكابتن يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، الذي أكد على أهمية اكتشاف وتطوير المواهب كجزء من رؤية النادي المستقبلية.

