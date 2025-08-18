نصر أبو الحسن: نجحنا في حل 12 قضية تخص النادي الإسماعيلي

وقال المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي: "المجلس نجح في حل 12 قضية من إجمالي 15 بعد مجهود كبير، مشيرا إلى أن فتح القيد سيكون في يناير المقبل بشكل نهائي عقب انتهاء عقوبة الإيقاف التأديبي".

التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المحترفين

وأضاف رئيس النادي الإسماعيلي: "أن مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني سيتعاقد مع مجموعة من اللاعبين المحترفين بجانب أكثر من لاعب محلي في المراكز التي تحتاج إلى دعم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

مطالبة لأعضاء الجمعية العمومية

وطالب أبو الحسن أعضاء الجمعية العمومية المحبين للنادي حضور الجمعية العمومية العادية من مناقشة الميزانية التي تم إعدادها بشكل مفصل وباقي الملفات خلال جدول الأعمال".

واستكمل: "نعمل على مدار الساعة والجميع على قلب رجل واحد، ونجحنا في إعادة الهدوء والاستقرار داخل الفريق على عكس ما كان يحدث في السابق من تمرد للاعبين ورفضهم المشاركة بالتدريبات، بالإضافة إلى مستحقات اللاعبين المتأخرة".

جانب من اللقاء، فيتو

وتابع:"نرحب دائما بالاستثمار الحقيقي ونتطلع دائما لتوفير مصادر دخل مالية للنادي، تسهم في إنعاش خزينته وإعادته لسابق عهده منافسا وحاصدا للألقاب".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، لمناقشة عدة ملفات تحدد مصير النادي خلال المرحلة المقبلة.

جانب من اللقاء، فيتو

واستهل المجلس حديثه بالترحيب بالحضور، مؤكدا تقديره الكامل لكافة الصحفيين والإعلاميين، وتقبل كافة الآراء المؤيدة والمعارضة والتي تهدف إلى استعادة الإسماعيلي لأمجاده.

وبدأ المهندس نصر أبو الحسن، حديثه بتوجيه الشكر إلى اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، لدعمه اللامحدود للنادي ورغبته في استعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية.

كما وجه رئيس النادي الشكر للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لدعمه المستمر للنادي، وحرصه على استقراره بالشكل الذي يليق بتاريخه وعراقته.

