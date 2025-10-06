النادي الإسماعيلي يعلن عدم اكتمال جمعيته العمومية لتوفيق أوضاعه

أعلن النادي الإسماعيلي، في بيان رسمي أصدره قبل قليل عبر الرسمي على منصة “إكس”، عدم إكتمال النصاب القانوني لجمعيته العمومية التي انعقدت اليوم الإثنين، من أجل توفيق أوضاع النادي، إعمالا لقانون الرياضة الجديد.

نص بيان النادي الإسماعيلي

وقال النادي الإسماعيلي في بيان رسمي قبل قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: أسفر اجتماع الجمعية العمومية الخاص بتعديل لائحة النادي وفقا لتعديلات قانون الرياضة رقم 171 لعام 2025، والذي عقد اليوم الاثنين، بمقر النادي الإسماعيلي، عن عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأكمل الإسماعيلي بيانه: وشهدت الجمعية حضور 630 عضوًا ممن يحق لهم الحضور والبالغ عددهم 6042، حيث يستوجب حضور عدد 1000 عضو ممن لهم حق الحضور، مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

وأتم الإسماعيلي: وطبقا لنص المادة 8 الفقرة الثانية من قرار وزير الشباب والرياضة 1112 لعام 2025 يتم العمل بأحكام القانون والقرارات الصادرة نافذة لأحكامه.

