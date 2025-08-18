رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي يكشف أبرز تحديات النادي (فيديو)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرًا من داخل غرفة المؤتمرات بالنادي الإسماعيلي، وذلك لمتابعة فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، للكشف عن تفاصيل وضع النادي خلال الفترة الحالية والفترة المقبلة.

مشاكل متوارثة من المجالس السابقة

ومن جانبه، أكد المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، خلال فعاليات المؤتمر أنه النادي منذ أن تولاه وهو يعاني من مشاكل كثيرة منها المديونيات، التي تركها المجلس السابق، والتى تطلبت مجهودا إضافيا لحل الأزمة هي طريق إيجاد حلول لسد المديونيات السابقة بسبب رفض الشيكات لعدم وجود أرصدة بالإضافة إلى المديونيات الحالية، مما تسبب في رفع عدد من القضايا على النادي.

جانب من المؤتمر، فيتو

جانب من المؤتمر، فيتو

أزمات مالية متلاحقة

وأضاف "أبو الحسن" أن بحوزته كافة المستندات القانونية، التى تثبت الأزمات المالية المتلاحقة، والمديونيات، ولكن النادي الإسماعيلي اسم كبير مثل أى نادٍ، وليس من الصحيح أن يتم الإفصاح عن كافة التفاصيل الخاصة بالنادي، ويشهد الله أن النادي الإسماعيلي بمجلس إدارته يحاول جاهدا حل كافة مشكلاته في صمت.

جانب من المؤتمر، فيتو

جانب من المؤتمر، فيتو

وأكد أبو الحسن أن النادي الإسماعيلي يسعى خلال الفترة القادمة إلى رفع كفاءة اللاعبين وفريق كرة القدم الأول للنادي الإسماعيلي، بالإضافة إلى العمل على الانتهاء من كافة القضايا المرفوعة على النادي والتي لم يتبقى منها غير 4 قضايا، وذلك بالتزامن مع قضاء عقوبة وقف القيد والتي من المقرر لها أن تنتهي يناير المقبل.

وعلى صعيد آخر، كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد وجه بصرف دعم مالي عاجل للنادي الإسماعيلي قدره مليون جنيه في إطار مخصصات الدعم الرياضي ضمن المسئولية المجتمعية للهيئة بمنطقة القناة.

وقالت الهيئة في بيان رسمي صادر عنها: إن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وافق في استجابة سريعة لمناشدات جماهير ومشجعي النادي الإسماعيلي، على إقامة مباريات النادي الجماهيرية باستاد القناة الدولي بالتنسيق مع الجهات الأمنية، جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي.

النادى الإسماعيلي ركن أساسي في التاريخ الرياضي

وأكد الفريق أسامة ربيع أن النادي الإسماعيلي يعد ركنا أساسيا من التراث الرياضي والثقافي والشعبي لمدينة الإسماعيلية ويحظى باهتمام وتقدير من كافة عشاق كرة القدم بما يستوجب دعمه ومساندته من كافة مؤسسات الدولة المعنية وهو ما يجعله ضمن اهتمامات الدور المجتمعي للهيئة.

وأعرب الفريق أسامة ربيع عن ثقته في وعي جماهير النادي الإسماعيلي والتزامهم بمراعاة إجراءات السلامة والتعليمات الأمنية لضمان ظهور مباريات النادي الجماهيرية على استاد القناة بالصورة المشرفة التي تليق بتاريخ وشعبية وجماهير النادي الإسماعيلي العريق، وبما يحافظ على استاد القناة كأحد مقومات النهضة الرياضية في مدن القناة، متمنيا دوام التوفيق لمسيرة النادي العريق وتحقيق آمال وطموحات جماهيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.