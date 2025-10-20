يوفنتوس يجدد عقد نجمه قبل مواجهة ريال مدريد بدورى أبطال أوروبا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا، مساء اليوم الإثنين، عن تجديد عقد لاعبه الإيطالي دانييلي روجاني حتى صيف 2028 وذلك قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

أرقام روجاني مع يوفنتوس

ويلعب روجاني في صفوف يوفنتوس، منذ عام 2012، وخلال تلك الفترة خرج معارًا لعدة أندية.

وانتقل روجاني إلى يوفنتوس في صيف 2012 لفريق تحت 19 عامًا على سبيل الإعارة من إمبولي، قبل أن يتعاقد معه البيانكونيري بشكل دائم مقابل 4 ملايين يورو في صيف 2013.

بعد ذلك، قرر يوفنتوس إعارة اللاعب من جديد إلى إمبولي لمدة عامين، ثم عاد إلى يوفنتوس في 2015 ليستمر لمدة 5 أعوام وتتم إعارته إلى رين الفرنسي وكالياري وأياكس.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مع يوفنتوس خلال الموسم الجاري في 3 مباريات، بواقع 180 دقيقة.

