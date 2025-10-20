وفاة طبيب أسنان أثناء ذهابه لعمله بالحسينية

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، حالة من الحزن العميق، بعد وفاة الطبيب الشاب محمد سمير كمال حسن، طبيب الأسنان بوحدة طب الأسرة بقرية الجمالية التابعة للإدارة الصحية بالحسينية، إثر حادث سير مأساوي أثناء توجهه لأداء عمله، أمام مدينة الصالحية الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أمام مدينة الصالحية الجديدة، ما أسفر عن وفاة الطبيب الشاب البالغ من العمر 29 عامًا، وإصابة كل من أحمد السيد شحاتة (16 عامًا – طالب) بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي، وعادل موريس (58 عامًا – رئيس قسم بأحد مصانع الجلود بالصالحية الجديدة) بكسور متفرقة بالجسم.

نزيف الاسفلت مستمر…حادث مروري يسفر عن وفاة طبيب اسنان،فيتو

جرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

نزيف الاسفلت مستمر…حادث مروري يسفر عن وفاة طبيب اسنان،فيتو

نزيف الاسفلت مستمر…حادث مروري يسفر عن وفاة طبيب اسنان،فيتو

صحة الشرقية تنعي الطبيب الشاب

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، في بيان رسمي، عن خالص تعازيها في وفاة الطبيب الراحل، حيث قال الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة:"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، نتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الزميل الدكتور محمد سمير كمال حسن، الذي وافته المنية أثناء توجهه لأداء عمله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تتحول إلى دفتر عزاء كبير تنعى فيه زملاؤه

وسادت حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أبناء القطاع الطبي بمحافظة الشرقية، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين الأطباء، إلى دفتر عزاء كبير، نعى فيه زملاؤه الفقيد بكلمات مؤثرة، مشيدين بدماثة أخلاقه ومواقفه الإنسانية النبيلة وتفانيه في خدمة مرضاه وزملائه.

نزيف الاسفلت مستمر…حادث مروري يسفر عن وفاة طبيب اسنان،فيتو

جنازة مهيبة لفقيد القطاع الطبي

وشيع المئات من أهالي مركز الحسينية جثمان الطبيب الشاب إلى مثواه الأخير عقب الصلاة عليه، في جنازة مهيبة خيمت عليها مشاعر الحزن والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.