ترامب: ما جرى في غزة ليس مرتبطًا بقيادة حماس بل بـ"متمردين عنيفين"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة مؤخرًا مرتبطة مباشرة بقيادة حركة حماس، موضحًا أن ما حدث "نفذه بعض المتمردين الذين خرجوا عن السيطرة".

وأضاف ترامب في تصريحات مساء اليوم: "ما رأيناه في غزة كان عمل مجموعة عنيفة قتلت الكثيرين، ولا أظن أن قيادة حماس هي من خططت لذلك"، مؤكدًا أن "المنطقة تحتاج إلى قدر أكبر من ضبط النفس والحكمة لتجنب انفجار جديد".

دعوة إلى التهدئة وحوار أوسع

وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده "تراقب الوضع عن كثب" وتدعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار واستعادة الهدوء، مضيفًا أن "السبيل الوحيد لإنهاء هذه الدوامة هو الحوار والبحث عن حلول سياسية حقيقية".

تصريحات تثير الجدل في الأوساط السياسية

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة، إذ رأى محللون أنها محاولة لإعادة صياغة الموقف الأمريكي تجاه غزة، بينما اعتبر آخرون أنها تخفيف غير معتاد من حدة الخطاب ضد حماس في سياق سياسي حساس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.