الاحتلال يواصل خرق الاتفاق، قصف إسرائيلي على دير البلح وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، باستهداف مدفعي إسرائيلي لشرق دير البلح وسط قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته اليوم الاثنين أمام الكنيست الإسرائيلي: ألقينا 153 طنا من القنابل على غزة أمس.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن الضغط أجبر حماس على الموافقة على قبول الصفقة.

نتنياهو: مصرون على نزع سلاح حماس والمهمة لم تنته بعد

وأضاف نتنياهو: سيطرنا على كل معابر غزة ودمرنا بنية تحتية عسكرية لحماس ومصرون على نزع سلاح حماس وتحقيق أهداف الحرب.

وتابع نتنياهو: صفقة الرهائن لم تكن مطروحة على الطاولة في كل مراحل الحرب والمهمة لم تنته بعد.

واستطرد: وصلنا لقمة جبل الشيخ بسوريا وسماء طهران واستعدنا الرهائن وأزلنا تهديد إيران وأذرعها.

وزعم نتنياهو: حاربنا في 7 جبهات للنهوض وملتزمون بإعادة رفات كل الرهائن.

