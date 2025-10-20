الإثنين 20 أكتوبر 2025
خارج الحدود

ترامب: لن أرسل جنودًا إلى غزة وإسرائيل مستعدة لمعالجة وضع حماس

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه لن يرسل جنودًا إلى غزة، مشددًا على أن هناك "دولًا كثيرة" وقَّعت على اتفاقات لإنهاء حرب غزة، في إشارة إلى تفاهمات إقليمية ودولية تهدف لوقف التصعيد.

 

إسرائيل قادرة على التعامل مع حماس إذا رغبت

أضاف ترامب أن إسرائيل مستعدة لمعالجة وضع حركة حماس إذا أرادت ذلك، مشيرًا إلى أن القاهرة والمنظمات والوسطاء الإقليميين يعملون على تثبيت تهدئة قابلة للتنفيذ.

 

تحذير واضح: القضاء على حماس إذا خرقت الاتفاق

وحذر الرئيس الأمريكي من أن حماس ستتعرض للقضاء في حال خرقها "اتفاق غزة الأخير" الذي جرى توقيعه في شرم الشيخ، معتبرًا أن الالتزام ببنود الاتفاق هو الطريق الوحيد لتفادي عودة العمليات العسكرية الكبيرة.

في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نريد أن نضمن سلمية الوضع مع حماس، وسيتم التعامل مع الأمر بحزم ولكن بشكل صحيح، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ما زال قائما، وذلك رغم الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

