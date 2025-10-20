الإثنين 20 أكتوبر 2025
انطلاق المؤتمر العربي الـ39 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في تونس 22 أكتوبر

يفتتح  الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأربعاء المقبل 22 أكتوبر 2025، أعمال المؤتمر العربي التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، وذلك في قاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة للمجلس في تونس.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، إلى جانب عدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها جامعة الدول العربية، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ووكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بالمخدرات، ومركز حماية الدولي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

يناقش المؤتمر مجموعة من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها:

تشكيل تصور لتنظيم أسبوع عربي سنوي للوقاية من المخدرات ومكافحتها.

مناقشة المستجدات الدولية في مجال المخدرات، بما في ذلك مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، وطرق المكافحة والتصدي، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية.

استعراض نتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال مكافحة المخدرات خلال عامي 2024-2025.

كما يتضمن المؤتمر عرض تجارب وخطط الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب نتائج أعمال مجموعات العمل الفرعية الإجرائية الثلاث المعنية بمكافحة المخدرات.

وسيسبق المؤتمر اجتماع لفريق العمل المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى ورشة عمل حول إنشاء مرصد عربي للمخدرات. 

فيما سيُعقد في اليوم التالي للمؤتمر اجتماع للجنة المعنية بإعادة صياغة الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

