القبض على قائد سيارة لوَّح بسلاح آلي في سوهاج

ألقت أجهزة الأمن القبض على قائد سيارة ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يشهر سلاحًا آليًا من نافذة سيارته بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج.

 

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة التي ظهرت في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، يقودها سائق مقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن السلاح الناري الذي ظهر بمقطع الفيديو.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

