محافظات

187 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب بسوهاج

جانب من اللجنة المشرفة
جانب من اللجنة المشرفة على الانتخابات

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم سوهاج، تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب على مستوى ٨ دوائر بمحافظة سوهاج، والتي جاءت برئاسة المستشار عبدالناصر تايب رئيس محكمة سوهاج الابتدائية ورئيس الاستئناف، والمستشار هيمن سامى نائب رئيس المحكمة، والمستشار يوسف الصاوى مدير إدارة التنفيذ ومساعد رئيس اللجنة.

وقد تقدم ١٨٧ مرشحا حتى غلق باب الترشيح اليوم الأربعاء.

بعد غلق باب الترشيح ١٨٧ مرشحا تقدموا مجلس النواب بسوهاج

وأوضح المستشار عبد الناصر تايب، رئيس المحكمة، ورئيس متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشيح، بأن اللجنة استقبلت منذ بدء فتح باب الترشيح حتى غلق الباب بثمانية دوائر بالمحافظة، وأن غدا الخميس سوف يتم أعلن الكشوف المبدئية للمرشحين وبعد ذلك تلقى الطعون  والتنازلات.

وأضاف التايب أن اللجنة بناء على تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت التقدم بأوراق الترشح لمدة ثمانية أيام بدأت من يوم الأربعاء 8 أكتوبر وانتهت اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، وأن استقبال طلبات الترشح يتم يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، ما عدا اليوم كان فى الساعة 2 ظهرًا.

