اعتماد النتيجة النهائية للكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب بسوهاج

جانب من تسليم نتيجة
جانب من تسليم نتيجة الكشف

اعتمد اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، النتيجة النهائية للكشف الطبي على للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور الحسيني الجارحي مدير إدارة التدريب والمدارس، والدكتور محمد نعيم مدير المجلس الطبي العام.

 

 

وأكد "دويدار" أن اللجنة باشرت أعمالها منذ اللحظة الأولى وفق الضوابط والمعايير التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات موجهًا الشكر والتقدير للجميع أعضاء اللجنة المشارك وعلى جهودهم المتميزة في إنجاز المهام المكلفين بها بدقة وانضباط.

 

وأعرب وكيل الوزارة عن تمنياته بالتوفيق والسداد لجميع المرشحين لخدمة الوطن والمواطن، مشيدًا بحرص الفرق الطبية والإدارية على أداء واجبهم الوطني بكل أمانة ومهنية.

الجريدة الرسمية