المؤبد لـ4 متهمين لاتجارهم في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين، بينهم أب ونجلاه، وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي، وأحمد عبد المنعم أحمد طبوشة، ومحمد أحمد لخاطره دوير، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5748 لسنة 2025 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 813 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهمين "ياسر م ل"، 53 سنة، صاحب مخزن مواد بناء، ونجليه "ممدوح ي م"، 24 سنة، عامل، و"محمد ي م"، 20 سنة، صاحب سوبر ماركت، و"مروان ع ع"، 24 سنة، سائق توك توك، وجميعهم مقيمون سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنهم في يوم 27 / 2 / 2025، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، المتهمون من الأول إلى الثالث، وحال كون المتهمين الثاني والثالث من فروع المتهم الأول، ولم يبلغ الثالث 21 سنة ميلادية كاملة، حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرا "هيروين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "أحد مشتقات فينيثيل أمين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "عدد 2 مطواة".

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الرابع أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز جوهرًا مخدرًا أحد مشتقات فينيثيل أمين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخائر "5 طلقات خرطوش"، مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.

