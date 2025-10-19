الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس متهم بقتل صديقه في القليوبية بعد مشادة بينهما

ضبط متهم بقتل زميله
ضبط متهم بقتل زميله بالقليوبية، فيتو

شهدت المنشية الجديدة، بمدينة شبرا الخيمة، واقعة قتل مؤسفة حينما قام شاب بالتخلص من صديقه بطلق ناري من فرد خرطوش محلي الصنع، إثر خلافات بينهما، تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

إزالة نوادي كورنيش بنها يشغل الغضب في القليوبية، والمحافظ: هدفنا الصالح العام

ضبط عاطل وفتاة بحوزتهما مواد مخدرة في القليوبية

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بورود بلاغا من بحدوث مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما جثة هامدة بطلق نارى.


كشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ويدعى "رفعت" وبين المتهم شاب آخر تطورت إلي مشاجرة بالايدى قام علي إثرها المتهم باستخراج سلاح ناري من طيات ملابسه وقام بإطلاق عيار ناري استقر في جسد المجنى عليه مما اودى بحياته في الحال، إثر خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد عادل والنقيب مصطفي الحصري والنقيب محمد أيمن والنقيب أحمد خليل والنقيب عبد الونيس خالد معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري المستخدم.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية القليوبية قسم اول شبرا الخيمة محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية مباحث القليوبية مدينة شبرا الخيمة

مواد متعلقة

إزالة نوادي كورنيش بنها يشغل الغضب في القليوبية، والمحافظ: هدفنا الصالح العام

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات أمام موقف سيارات بنها

في مؤتمر العلوم الإنسانية بجامعة بنها، محافظ القليوبية: الالتزام بالأخلاق في استخدام الذكاء الاصطناعي

ضبط 4 أطنان هياكل دواجن وكبدة بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

الأكثر قراءة

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية