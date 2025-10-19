حبس متهم بقتل صديقه في القليوبية بعد مشادة بينهما

شهدت المنشية الجديدة، بمدينة شبرا الخيمة، واقعة قتل مؤسفة حينما قام شاب بالتخلص من صديقه بطلق ناري من فرد خرطوش محلي الصنع، إثر خلافات بينهما، تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بورود بلاغا من بحدوث مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما جثة هامدة بطلق نارى.



كشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ويدعى "رفعت" وبين المتهم شاب آخر تطورت إلي مشاجرة بالايدى قام علي إثرها المتهم باستخراج سلاح ناري من طيات ملابسه وقام بإطلاق عيار ناري استقر في جسد المجنى عليه مما اودى بحياته في الحال، إثر خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد عادل والنقيب مصطفي الحصري والنقيب محمد أيمن والنقيب أحمد خليل والنقيب عبد الونيس خالد معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري المستخدم.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

