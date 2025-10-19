إزالة نوادي كورنيش بنها يشغل الغضب في القليوبية، والمحافظ: هدفنا الصالح العام

تشهد محافظة القليوبية حالة من الجدل بعد الإعلان عن إزالة عدد من المقرات الخدمية والنقابية على كورنيش النيل بمدينة بنها، ضمن أعمال تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، حيث شمل القرار نادي المعلمين، ونادي الزراعيين، وجمعية الهلال الأحمر المصري.

نقابة المعلمين ترفض الهدم وتدعو لجمعية عمومية طارئة

أعلنت نقابة المعلمين بالقليوبية رفضها التام لقرار هدم نادي المعلمين ببنها، مؤكدة أن النادي يمثل صرحًا اجتماعيًا وخدميًا يخدم آلاف المعلمين وأسرهم منذ سنوات طويلة، ويضم عيادات طبية في مختلف التخصصات، ووحدة عناية مركزة، وحضانات، إلى جانب مقر لجنة النقابة التي تقدم الخدمات النقابية والمعاشية والإدارية للمعلمين يوميًا.

وأكدت النقابة في بيان رسمي أنها ليست ضد الدولة أو خطط التطوير والبناء، لكنها تناشد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل للإبقاء على النادي لما يقدمه من خدمات للمعلمين وأسرهم، مشددة على أن النادي هو “رمز لكرامة المعلم وبيت الأسرة التعليمية”.



وأعلنت النقابة عقد جمعية عمومية طارئة يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بنادي المعلمين ببنها للدفاع عن حقوق المعلمين والنقابة.



من جانبه، أصدر مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري فرع القليوبية بيانًا بشأن ما تردد عن إزالة مقر الجمعية على كورنيش النيل ببنها.

وأوضح البيان أن الجمعية تسهم في دعم مشروع ممشى أهل مصر وليست معيقة له، حيث وافقت مسبقًا على تخصيص مساحة من أرض المقر بطول 55 مترًا وعمق 16 مترًا لصالح المشروع، وتم تسليمها رسميًا للمحافظة وبناء سور جديد بعد الاستقطاع.

وأشار البيان إلى أن الجمعية تُعد صرحًا خدميًا وإنسانيًا يقدم خدمات طبية واجتماعية واسعة، منها بنك دم مركزي ينتج نحو 5000 كيس دم شهريًا، و18 عيادة تخصصية، ودار مغتربات، ووحدات علاج طبيعي وتخاطب وتدريب على الإسعافات الأولية، ومراكز للأسر المنتجة.

وأكد مجلس الإدارة أن الجمعية تعمل بموجب قرار جمهوري رقم 1925 لسنة 1969 يمنع الاستيلاء على ممتلكاتها، مشددًا على أن أي محاولة للمساس بها تُعد تعديًا على المال العام.

وأضاف المجلس أنه يبرئ ذمته من أي قرارات قد تُتخذ دون علمه، معلنًا عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ممتلكات الجمعية، مع التأكيد على ثقته في القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصها على دعم مؤسسات العمل الأهلي.

محافظ القليوبية يوضح الموقف: “لا داعي للقلق.. هدفنا الصالح العام”



وفي أول تعليق رسمي، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أنه لا داعي للقلق بشأن ما أُثير مؤخرًا حول قرارات الإزالة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الصالح العام وخدمة المواطن.

وقال المحافظ في رسالته: "أنا مع الناس كلها، والهدف في الأساس صالح المواطن والصالح العام، ولا يوجد أي محاباة لفئة على حساب أخرى، فالكل سواسية ومصلحة الدولة والمواطن فوق الجميع."

وأوضح أن المحافظة قدمت عددًا من المقترحات للحفاظ على مصالح تلك الكيانات الحيوية، لكن لم يتم عرضها على الجمعيات العمومية، مؤكدًا أن العمل يجري بكل دقة لضمان حصول كل جهة على حقها القانوني مع مراعاة البعد الاجتماعي.

واختتم المحافظ تصريحه قائلًا: "نحن على ثقة أن قيادات المحافظة ومجالس إدارات النقابات وجمعية الهلال الأحمر جميعهم من الوطنيين المخلصين، وسيتم الوصول إلى أرضية مشتركة تضمن التوازن بين مشروعات الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين."



