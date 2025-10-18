ضبط عاطل وفتاة بحوزتهما مواد مخدرة في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل وفتاة لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وتوزيعها على الشباب، بدائرة قسم ثان بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها قيام عاطل يدعى «الشيمي» وفتاة تدعى "ابتسام" باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على الشباب.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب فؤاد كوش والنقيب مصطفي الكردي معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين بحوزة الأول 53 كيس آيس و20 جرام هيروين وفرد خرطوش محلي الصنع وبحوزة الثانية 43 كيس آيس.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

