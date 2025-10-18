الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط عاطل وفتاة بحوزتهما مواد مخدرة في القليوبية

ضبط عاطل، فيتو
ضبط عاطل، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل وفتاة لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وتوزيعها على الشباب، بدائرة قسم ثان بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

txt

ضبط المتهمين بسرقة حقيبة سيدة مسنة بطنطا بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

txt

ضبط عاطل بتهمة السرقة من داخل المتاجر بمدينة نصر

 

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها قيام عاطل يدعى «الشيمي» وفتاة تدعى "ابتسام" باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على الشباب.

 

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب فؤاد كوش والنقيب مصطفي الكردي معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين بحوزة الأول 53 كيس آيس و20 جرام هيروين وفرد خرطوش محلي الصنع وبحوزة الثانية 43 كيس آيس.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار في المواد المخدرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية التواصل الاجتماعي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بنها رئيس مباحث القليوبية

مواد متعلقة

القناة 12 العبرية: ويتكوف وكوشنر يصيغان خطة لنزع سلاح حماس

بعد زيادة أسعار الوقود، تلقي 126 شكوى ضد سائقين لعدم الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة

حسن الرداد وماجد المصري على ريد كاربت "كولونيا" بـ"الجونة السينمائي" (صور)

نتنياهو: الحرب في غزة لم تنته بعد وهناك أشياء يجب القيام بها

الأكثر قراءة

إصابة الطيار، نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي أثناء رحلة إلى لوس أنجلوس (صور)

هل يرتفع سعر الخبز السياحي بعد زيادة المحروقات؟ الشعبة توضح

لقب السوبر الإفريقي ينعش خزينة بيراميدز بـ 500 ألف دولار

منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي

تصل إلى 10 آلاف جنيه، قفزة بأسعار الأسمدة في ثالث أيام ارتفاع البنزين والسولار

كراسة شروط حجز شقق بيتك في مصر

جميعهم من أسيوط، إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي المنيا"

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية