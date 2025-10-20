الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، محافظ القليوبية يفتتح الملتقى التوظيفي بنادي قليوب الرياضي

المهندس أيمن عطية،
المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، فيتو

يفتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، الملتقى التوظيفي الذي تنظمه المحافظة بالتنسيق مع مديرية العمل، وبالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة، وذلك بنادي قليوب الرياضي.

حبس متهم بقتل صديقه في القليوبية بعد مشادة بينهما

حبس المتهم بقتل شاب في القليوبية

 

ويشارك في الملتقى عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، لتوفير مئات فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، في إطار توجيهات الدولة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد محافظ القليوبية  أن تنظيم مثل هذه الملتقيات يأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، من خلال خلق فرص حقيقية داخل سوق العمل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تشجيع الشباب على الاستفادة من الفرص المتاحة والالتحاق بسوق العمل.

كما أوضح أن المحافظة مستمرة في تنظيم الملتقيات التوظيفية بمختلف المراكز، لضمان الوصول إلى جميع الفئات المستهدفة، وتسهيل التواصل بين الشباب وأصحاب الأعمال.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية القليوبية اليوم محافظ القليوبية

مواد متعلقة

حبس متهم بقتل صديقه في القليوبية بعد مشادة بينهما

إزالة نوادي كورنيش بنها يشغل الغضب في القليوبية، والمحافظ: هدفنا الصالح العام

أول طعن ضد مرشح بالقائمة الوطنية في القليوبية وتنازل نائب مستقبل وطن عن الترشح

حبس شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

الأكثر قراءة

الأنفاق تكشف 5 مميزات لماكينة تركيب قضبان القطار السريع (صور)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف في سوق العبور

باستثناء الجودا، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

طالب إعدادي ينهي حياة زميله بمفك في الدقهلية

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح

انخفاض يصل لـ 60 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

موعد إعلان القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب 2025 وآخر موعد للتنازل عن خوض الانتخابات

خدمات

المزيد

ارتفاع طن السلفات 4450 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

تعرف على فترات الدعاية والصمت الانتخابي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

باستثناء الجودا، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية