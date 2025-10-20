اليوم، محافظ القليوبية يفتتح الملتقى التوظيفي بنادي قليوب الرياضي

يفتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، الملتقى التوظيفي الذي تنظمه المحافظة بالتنسيق مع مديرية العمل، وبالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة، وذلك بنادي قليوب الرياضي.

ويشارك في الملتقى عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، لتوفير مئات فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، في إطار توجيهات الدولة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد محافظ القليوبية أن تنظيم مثل هذه الملتقيات يأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، من خلال خلق فرص حقيقية داخل سوق العمل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تشجيع الشباب على الاستفادة من الفرص المتاحة والالتحاق بسوق العمل.

كما أوضح أن المحافظة مستمرة في تنظيم الملتقيات التوظيفية بمختلف المراكز، لضمان الوصول إلى جميع الفئات المستهدفة، وتسهيل التواصل بين الشباب وأصحاب الأعمال.



