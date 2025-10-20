الإثنين 20 أكتوبر 2025
محافظات

يوفر 3500 فرصة عمل، محافظ القليوبية يفتتح ملتقى توظيفي بمشاركة 35 شركة

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الإثنين، الملتقى التوظيفي الضخم الذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية العمل وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بمشاركة 35 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، طرحت أكثر من 3500 فرصة عمل حقيقية لشباب المحافظة من مختلف المؤهلات.

وأُقيم الملتقى بنادي قليوب الرياضي الاجتماعي، وشهد إقبالًا كبيرًا من الشباب الباحثين عن عمل، بحضور فوزي صابر مدير مديرية العمل، والدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة، واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، والدكتورة نجلاء الفرماوي مدير مكتب حقوق الإنسان والمبادرات الشبابية.

وخلال جولته بين أجنحة الشركات، أكد المحافظ المهندس أيمن عطية  محافظ القليوبية أن توفير فرص عمل لائقة للشباب يمثل "قضية أمن قومي واجتماعي"، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لفتح آفاق جديدة للتوظيف تتناسب مع مؤهلات الشباب وطموحاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن الملتقى يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين أجهزة ومديريات المحافظة، ويجسد اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، لافتًا إلى أن فرص العمل المطروحة تشمل مجالات المحاسبة، وإدارة الأعمال، والمبيعات، والتسويق، وخدمة العملاء، إلى جانب قطاعات الهايبر ماركت، والمصانع، والتسويق العقاري، والأغذية، والأثاث، والأجهزة المنزلية، والمطاعم، والملابس، والنشر.

وأضاف أن المحافظة لا تكتفي بعقد الملتقيات الدورية فحسب، بل توفر فرص عمل بصفة منتظمة من خلال "لقاء المواطنين الأسبوعي" الذي يُخصص جزء منه لتوفير وظائف للشباب، مع إعطاء أولوية خاصة لـ"ذوي الهمم" دعمًا لحقهم في العمل والدمج الكامل بالمجتمع.

وأكد المهندس "عطية" أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره "قاطرة التنمية الحقيقية وموفر فرص العمل الأكبر"، موجهًا بتكرار تنظيم هذه الملتقيات بشكل دوري في جميع مدن ومراكز المحافظة. وقد شهد الملتقى إجراء مقابلات فورية بين ممثلي الشركات والمتقدمين، ما يعكس جدية الإجراءات وسرعة التوظيف

الجريدة الرسمية