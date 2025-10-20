تحرير 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع شرطة الكهرباء جهودها المكثفة لضبط مخالفات سرقة التيار الكهربائي، حيث أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير نحو 4 آلاف قضية تنوعت ما بين: سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة على الأراضي الزراعية، سرقة تيار كهربائي بالمقاهي والكافيهات غير المرخصة، سرقة تيار للعقارات السكنية، والتعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي وفقًا لتعديلات قانون الكهرباء

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي نصّ على معاقبة كل من يقوم بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.