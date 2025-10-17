محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات أمام موقف سيارات بنها

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة مكبرة ومفاجئة اليوم الجمعة، استهدفت إزالة التعديات والإشغالات أمام المدخل الرئيسي لموقف سيارات بنها العمومي.



وشهدت الحملة، التي رافق المحافظ فيها الدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، ووليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، إزالة فورية لكافة الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتشوّه المظهر العام للمدينة.

وشملت الإزالات مصادرة عربات تقديم المأكولات والمشروبات المقامة بالمخالفة وبدون ترخيص من المحافظة أو الحماية المدنية، بالإضافة إلى كافيتريات مخالفة كانت تستغل الموقع بشكل غير قانوني وتهدد حياة المواطنين للخطر.



وأكد المحافظ خلال تفقده لنتائج الحملة على عدم التهاون مطلقًا مع أي شكل من أشكال التعدي على الطريق العام أو مخالفة القانون، موجهًا بتطبيق أقصى العقوبات الرادعة على المخالفين لضمان عدم تكرار المخالفات.

وشدد على أن الأولوية لتسهيل حركة المواطنين والمرور وإعادة الوجه الحضاري للمنطقة التي تُعد واجهة رئيسية لمدينة بنها.



ولم تتوقف توجيهات المحافظ عند الإشغالات العشوائية، حيث أصدر تعليمات فورية لرئيس مدينة بنها بمراجعة تراخيص جميع المعارض والمحال المقامة أمام الموقف.

كما وجه بضرورة التنسيق الفوري مع إدارة الحماية المدنية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لشروط الترخيص ومتطلبات السلامة والأمان.

وشدد المحافظ على إزالة أي منشأة لا تنطبق عليها الشروط حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي شيء يعرقل سير المرور بالمنطقة أو يشوه المظهر الحضاري أمام موقف سيارات بنها العمومي، لافتا إلى مواصلة هذه الحملات حتى يتحقق الانضباط الكامل وتعود القليوبية إلى وجهها الحضاري اللائق.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المحافظة المستمرة لتكثيف الرقابة الميدانية وإزالة كافة المعوقات التي تواجه حركة المواطنين والمرور، في إطار خطة شاملة لتحسين الخدمات وتطوير المرافق بمدن المحافظة.

