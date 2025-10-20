تحقيقات النيابة تكشف لغز حريق محل حلاقة بالظاهر

كشفت معاينة نيابة الظاهر لمحل حلاقة نشب به حريق في أحد العقارات بمنطقة الظاهر، دون وقوع أي إصابات أن ماسا كهربائيا من السخان وراء اشتعال النيران، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حريق محل حلاقة بالظاهر



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل حلاقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

