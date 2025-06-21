طريقة عمل البليلة باللبن في خطوات بسيطة

طريقة عمل البليلة باللبن، البليلة باللبن من الأكلات الشهيرة التي تقدم كوجبة خفيفة وهي مصرية لها عشاق كثيرون ولها قيمة غذائية عالية.

وطريقة عمل البليلة باللبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل البليلة باللبن.

مكونات عمل البليلة باللبن:

كوب من القمح المقشور (القمح الكامل)

4 أكواب ماء للسلق

2 كوب لبن (حليب)

4 ملاعق كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

رشة قرفة (اختياري)

مكسرات وزبيب للتزيين (حسب الرغبة)

جوز هند مبشور (اختياري)

طريقة عمل البليلة باللبن:

اغسلي القمح جيدا بالماء ثم صفيه.

في وعاء كبير، ضعي القمح مع الماء وارفعيه على النار.

اتركيه حتى يغلي، ثم خففي النار وغطي الوعاء واتركيه لمدة 1.5 إلى 2 ساعة حتى ينضج القمح تمامًا ويصبح طريا. (يمكنك استخدام حلة الضغط لتقليل وقت الطهي).

بعد نضج القمح، صفيه من الماء الزائد (إن وجد).

أضيفي اللبن إلى القمح وضعي المزيج على نار متوسطة.

أضيفي السكر والفانيليا وقلبي جيدا حتى يذوب السكر ويبدأ المزيج في الغليان.

يمكنكِ إضافة رشة قرفة أو جوز الهند المبشور حسب الرغبة.

دعي البليلة تغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تتجانس النكهات.

قدمي البليلة ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

زيني الوجه بالمكسرات المحمصة مثل اللوز أو الفستق، والزبيب، ويمكن إضافة ملعقة قشطة على الوجه لمزيد من الطعم الغني.

يمكن تخزين القمح المسلوق في الثلاجة لاستخدامه لاحقًا.

إذا كنتِ تفضلينها أكثر كثافة، قللي كمية اللبن أو اتركيها تغلي وقتا أطول.

يمكن استبدال السكر بالعسل لنسخة صحية أكثر.

طريقة عمل البليلة باللبن

ولعمل الأرز باللبن

مكونات عمل الأرز باللبن:

1 كوب أرز مصري مغسول.

1 لتر حليب كامل الدسم.

كوب سكر (أو حسب الرغبة).

1 ملعقة كبيرة نشا مذابة في نصف كوب حليب بارد.

1 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد (اختياري).

رشة ملح.

قشطة أو وش وش اللبن (لوجه الكراميل).

سكر بودرة (للتحمير).

زبدة صغيرة أو قطعة صغيرة من القشطة (اختياري للوجه).

طريقة عمل الأرز باللبن:

في قدر، اغلي كمية من الماء مع رشة ملح.

أضيفي الأرز واطهيه حتى ينضج تماما ويشرب الماء (بدون أن يكون معجن).

في قدر آخر، سخني الحليب على نار متوسطة.

أضيفي الأرز الناضج إلى الحليب واتركيه يغلي مع التحريك.

ذوبي النشا في نصف كوب حليب بارد.

أضيفيه إلى الخليط مع السكر وقلبي باستمرار حتى يثقل القوام.

أضيفي الفانيليا أو ماء الورد.

صبي الخليط في أطباق فرن أو بايركس صغيرة.

اتركيها تبرد قليلا (10 دقائق تقريبا).

ضعي على الوجه ملعقة صغيرة من القشطة أو الزبدة أو وش اللبن.

رشي طبقة خفيفة من السكر البودرة على السطح.

ادخلي الأطباق تحت الشواية (الفرن من فوق فقط) لمدة دقائق حتى يتحمر الوجه ويصبح مكرمشًا وذهبي اللون.

راقبي جيدًا حتى لا يحترق الوجه.

استخدام قشطة الوجه (وش اللبن) يعطي طعم غني ووجه محمر ومقرمش.

استخدام قشطة الوجه (وش اللبن) يعطي طعم غني ووجه محمر ومقرمش. يمكن استخدام شعلة البوتاجاز (لو متوفرة) بدلًا من الفرن لتحمير الوجه مباشرة.

ضعي الأرز باللبن في الثلاجة بعد أن يبرد تمامًا، ويقدم باردًا أو دافئًا حسب الرغبة.

زيني الوجه برشة قرفة، فستق مجروش أو جوز هند حسب الرغبة.

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