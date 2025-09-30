طريقة عمل أم على بالكرواسون، فى خطوات بسيطة

طريقة عمل أم على بالكرواسون، أم علي واحدة من أشهر الحلويات الشرقية المحبوبة في العالم العربي، وترتبط دائمًا بالمناسبات السعيدة والعزائم والولائم.

وتتميز بسهولة تحضيرها ومذاقها الغني الذي يجمع بين الحليب والمكسرات والعجينة المقرمشة، ولكن مؤخرا، ظهرت طرق مبتكرة لتحضير أم علي، ومن أبرزها استخدام الكرواسون بدلا من الرقاق أو العجينة التقليدية، مما يضيف لها طعم مميز وقوام هش ولذيذ يعشقه الكبار والصغار.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل أم على بالكرواسون.

مكونات عمل أم على بالكرواسون:

6 أو 8 قطع كرواسون يمكن استخدام كرواسون سادة أو محشو شوكولاتة حسب الرغبة.

1 لتر حليب كامل الدسم

1 كوب قشطة بلدي أو قشطة علب

نصف كوب سكر يمكن زيادته أو تقليله حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو بودر

نصف كوب زبيب

نصف كوب جوز هند مبشور

نصف كوب لوز محمص مقطع

نصف كوب فستق حلبي مجروش

نصف كوب عين جمل مجروش

2 ملعقة كبيرة زبدة

رشة قرفة اختياري لإضفاء نكهة مميزة

طريقة عمل أم على بالكرواسون:

نقطع الكرواسون إلى قطع متوسطة الحجم يمكن تمزيقه باليد لمظهر طبيعي أكثر.

نضع القطع في صينية فرن عميقة مناسبة للتقديم.

نوزع المكسرات والزبيب وجوز الهند بين طبقات الكرواسون.

يمكن ترك بعض المكسرات للتزيين بعد التسوية.

في وعاء، نسخن الحليب مع السكر والفانيليا على نار متوسطة حتى يذوب السكر جيدا ويسخن الحليب دون أن يغلي كثيرا.

نسكب الحليب الساخن على الكرواسون والمكسرات حتى يغمرها تماما.

نضيف القشطة على الوجه بشكل متفرق، ويمكن توزيع بعض الزبدة لزيادة النكهة.

نرش رشة قرفة خفيفة حسب الرغبة.

نسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

ندخل الصينية إلى الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة تقريبا حتى يتحول الوجه إلى اللون الذهبي وتتماسك المكونات.

تقدم أم علي ساخنة، ويمكن تزيينها بمزيد من المكسرات المحمصة والفستق الحلبي.

يفضل تناولها فور خروجها من الفرن لتذوق قوامها الكريمي والهش في نفس الوقت.

لنجاح أم علي بالكرواسون، إذا كان الكرواسون طازج جدا، يفضل تحميصه قليلا في الفرن قبل الاستخدام حتى لا يصبح طريا أكثر من اللازم.

يمكن استبدال الحليب بالكريمة السائلة للحصول على مذاق أغنى.

لا تفرطي في السكر إذا كنت تستخدمين كرواسون محشو بالشوكولاتة.

يمكن تحضيرها في أطباق صغيرة فردية لتقديم أكثر أناقة في المناسبات.

يحتوي هذا الطبق على نسبة عالية من الطاقة والكالسيوم والبروتين من الحليب، بالإضافة إلى فوائد المكسرات الغنية بالأوميجا 3 والفيتامينات، ومع ذلك فهو مرتفع السعرات الحرارية، لذا يفضل تناوله باعتدال، خاصة لمن يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن.

