طريقة عمل البليلة، وجبة مغذية وخفيفة للفطار والعشاء

طريقة عمل البليلة، من الأكلات العربية اللذيذة المغذية عالية القيمة الغذائية، والبليلة تقدم ساخنة، كما أنها تناسب جميع الأعمار حتى الرضع.



والبليلة من المشروبات لذيذة الطعم، التي يفضلها الجميع، وطريقة عمل البليلة من الطرق سهلة التحضير، كما أن قيمتها الغذائية عالية، نظرا لما تحتوي عليه من مكونات كلها صحية.

وتصلح البليلة كطبق تحلية، كما يمكن أن تكون وجبة فطار أو عشاء مفيدة ولذيذة ومشبعة، كما يمكن تقديمها للطفل الرضيع، وكذلك للحامل، وأيضا لمتبعي أنظمة الريجيم.



وطريقة عمل البليلة من الوصفات الاقتصادية غير المكلفة، وذلك لأن كل مكونات عمل البليلة رخيصة الثمن، فهي لا تحتاج إلا القمح واللبن والسكر.

طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة

طريقة عمل البليلة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة، بأسرع خطوات؛ لتقدميها لأفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.

مكونات عمل البليلة:

نصف كيلو قمح مقشور “قمح بليلة”

2 كوب لبن حليب

نصف كوب سكر

مستكة

إضافات حسب الرغبة:

قشطة

جوز هند

مكسرات مجروشه

زبيب

رشة قرفة

خطوات عمل البليلة

اغسلي قمح البليله جيدا، ثم قومي بتصفيته، ثم ضعيه على النار مع قليل من الماء واتركيه يغلي قليلا.

ارفعيه عن النار، واتركيه لمدة ساعتين، وستجدين وزنه قد تضاعف وحبة القمح تفتحت، وتشرب المياه.

بعد مرور الساعتين، أضيفي القليل من الماء، وضعيه على النار نحو 10 دقائق.

بعد ذلك أحضري اللبن الحليب بالقدر المناسب لعدد الأكواب التي تريدينها، وأذيبي فيه السكر حسب الرغبة، وأضيفي إليه المستكة، واتركيه على النار حتى يسخن جيدا.

في هذه الأثناء ضعي البليلة في أطباق التقديم، وبعد الانتهاء من تسخين اللبن أضيفيه إليها، وزيني الوجه بالمكسرات أو السوداني.

وبألف هنا.

طريقة عمل العاشوراء المصرية

العاشوراء المصرية

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي طريقة جديدة لعمل العاشوراء بالكريمة اللباني والقشدة والمستكة والمكسرات.

مكونات عمل حلوى العاشوراء

نصف كيلو قمح

3 كوب سكر

نصف كوب نشا

2 كيلو حليب كامل الدسم

ملعقة صغيرة مستكة مطحونة

ربع كيلو قشدة حليب أو قشدة سائلة أو علب كريمة لباني حسب المتاح

مكسرات حسب الرغبه والمتاح لديكم.

طريقة عمل العاشوراء

تغسل الغلة "القمح"، وترفع على النار حتى تغلي، ثم تنزل من على النار وتترك لمدة ساعة.

ترفع مره أخرى حتى يتم نضجها وتتفتح حبات القمح.

نقوم بإضافة الحليب والسكر والمستكة بعد سحقها بين معلقتين مع السكر مع التقليب على النار.

نقوم بوضع بعض حبات الزبيب والمكسرات داخلها، ونقلب ثم نهدىء النار.

نقوم بإذابة النشاء في كوب الا ربع ماء بارد أو حليب ونقوم بإضافته فوق الخليط ونقلب حتى يصبح القوام ملفوف كالمهلبية.

توضع في الأطباق وهى ساخنة، ثم تترك لتبرد وتدخل الثلاجة.

تزين عند التقديم بالمكسرات، وبألف هنا.

