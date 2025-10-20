الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتمادات شهادات “ISO” في إدارة أنظمة الجودة

أكاديمية مصر للطيران
أكاديمية مصر للطيران للتدريب، فيتو

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز المراجعة التي أجرتها شركة SGS الدولية لتجديد اعتمادات الشهادات التالية في مجالات أنظمة الجودة والمؤسسات التعليمية والبيئة والسلامة والصحة المهنية:-
• ISO 9001:2015 
• ISO 14001:2015 
• ISO 45001:2018 
• ISO 21001:2018

وقد أشادت شركة SGS المانحة لشهادات ISO بالأنظمة المطبقة داخل الأكاديمية، وبالتزام الإدارة العليا بتطبيق معايير الجودة العالمية والمحلية، بما يساهم في تعزيز مستوى الخدمات المختلفة التي تقدمها مصر للطيران ومنها عناصر المنظومة التدريبية.

وفي هذا السياق، أعرب الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب عن خالص تقديره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين بالإدارات المختلفة بالأكاديمية وخاصة الإدارة العامة للجودة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لجهودهم المتميزة، وإضافة جديدة إلى سجل إنجازات الأكاديمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر للطيران للتدريب اكاديمية مصر للطيران أكاديمية مصر للطيران للتدريب شركة SGS معايير الجودة العالمية أنظمة الجودة السلامة والصحة المهنية

مواد متعلقة

المجلة العلمية للاقتصاد لكلية التجارة بعين شمس تحصد المركز الرابع عربيا

إطلاق النسخة الثانية من حملة الريد ويك بجامعة عين شمس

ألسن عين شمس تلزم الطلاب بنسبة حضور لا تقل عن 75%

الأعلى للجامعات الخاصة يعتمد إنشاء جامعة "مصر العليا" في الأقصر

وزير التعليم العالي: 26 ألف منحة قدمتها الجامعات في العام الدراسي 2025/ 2026

طرق تقديم الشكاوى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عاشور: إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي لتأهيل الطلاب والباحثين بمهارات المستقبل

إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية مدرجة بجدول المخدرات بمطار الإسكندرية

الأكثر قراءة

المنتخب رقم 13، المغرب يزين قائمة المتوجين بمونديال الشباب عبر التاريخ

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

الأنفاق تكشف 5 مميزات لماكينة تركيب قضبان القطار السريع (صور)

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 5 أصناف في سوق العبور

سيطرة مغربية على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب 2025

باستثناء الجودا، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

أذكار الصباح الصحيحة، 20 دعاء لا تفوتهم مع بداية يومك

حريق يلتهم مطعم داخل نادى المعادي (صور)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح الصحيحة، 20 دعاء لا تفوتهم مع بداية يومك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية