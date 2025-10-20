أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتمادات شهادات “ISO” في إدارة أنظمة الجودة

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز المراجعة التي أجرتها شركة SGS الدولية لتجديد اعتمادات الشهادات التالية في مجالات أنظمة الجودة والمؤسسات التعليمية والبيئة والسلامة والصحة المهنية:-

• ISO 9001:2015

• ISO 14001:2015

• ISO 45001:2018

• ISO 21001:2018

وقد أشادت شركة SGS المانحة لشهادات ISO بالأنظمة المطبقة داخل الأكاديمية، وبالتزام الإدارة العليا بتطبيق معايير الجودة العالمية والمحلية، بما يساهم في تعزيز مستوى الخدمات المختلفة التي تقدمها مصر للطيران ومنها عناصر المنظومة التدريبية.

وفي هذا السياق، أعرب الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب عن خالص تقديره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين بالإدارات المختلفة بالأكاديمية وخاصة الإدارة العامة للجودة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لجهودهم المتميزة، وإضافة جديدة إلى سجل إنجازات الأكاديمية.

