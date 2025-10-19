ألسن عين شمس تلزم الطلاب بنسبة حضور لا تقل عن 75%

شهدت ساحة كلية الألسن بجامعة عين شمس فعاليات كرنفال استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

وافتتحت سلوى رشاد، عميد الكلية، فعاليات الكرنفال، يرافقها هالة سيد متولي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث نظمت إدارة رعاية الشباب بالكلية طابور عرض للجوالة، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية والترفيهية المتنوعة.

وشهدت فعاليات اليوم مراسم تحية العلم المصري، وتقديم مجموعة من الأناشيد والأغاني الكشفية التي أضفت أجواءً من الحماس والانتماء الوطني بين الطلاب.

وخلال كلمتها، أكدت سلوى رشاد على أهمية انتظام الطلاب في الحضور بنسبة لا تقل عن ٧٥٪، ومتابعة المواقع الإلكترونية الرسمية للكلية لمواكبة الجداول الدراسية وفق نظام التعليم الهجين، الذي يجمع بين التعليم عن بُعد والتعليم الوجاهي، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

كما شددت على أن الكلية تسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تضمن حصول الطلاب على خدمة تعليمية بمعايير جودة عالمية، فضلًا عن دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وصقل مهاراته.

من جانبها، أكدت هالة سيد متولي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حرص الكلية على توفير كافة أوجه الدعم الأكاديمي والإداري لطلابها، مشيرة إلى أن الكلية تضع مصلحة الطلاب على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة مناخ دراسي محفّز على الإبداع والتفوق.

كما أوضحت يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الكلية تعمل على تنفيذ مجموعة من الفعاليات المجتمعية التي تستهدف دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وشملت فعاليات الكرنفال أيضًا معرضًا فنيًا لأعمال طلاب الكلية، إلى جانب تنظيم مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات على مدار يومين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.