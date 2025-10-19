طرق تقديم الشكاوى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يبحث عدد من المواطنين عن كيفية تقديم شكوى لوزارة التعليم العالي، وفي إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التواصل الفعّال مع المواطنين وتقديم خدمات ميسّرة، يُمكن للمواطنين تقديم الشكاوى والالتماسات من خلال إحدى الوسائل التالية:

مقر الإدارة العامة لخدمة المواطنين – مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي 97 شارع الجمهورية – رمسيس – بجوار مستشفى صيدناوي – الدور الأول – القاهرة



البريد الإلكتروني للإدارة العامة لخدمة المواطنين

citizenservicedep@yahoo.com

Citizens_Service@mohesr.gov.eg

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عبر الرابط التالي:



الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

16528

