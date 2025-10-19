الأحد 19 أكتوبر 2025
المجلة العلمية للاقتصاد لكلية التجارة بعين شمس تحصد المركز الرابع عربيا

جامعة عين شمس، فيتو
تلقّت كلية التجارة بجامعة عين شمس خطابًا رسميًا من مبادرة "معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية" آرســيف - ARCIF، أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمي، يُفيد بإدراج المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة الصادرة عن الكلية في التقرير السنوي العاشر للمجلات للعام 2025، وتحقيق المجلة للمرتبة الرابعة عرببًا في تخصص العلوم الإقتصادية والمالية وإدارة الأعمال.

وكان معامل التأثير " آرســيف - ARCIF " العام للمجلة لسنة 2025م (1.6179)، وحققت المجلة نتائج استثنائية في التقرير، حيث حصلت على:


• المرتبة الثلاثين عربيًا من بين إجمالي المجلات المعتمدة في معامل "آرسيف" والبالغ عددها 1272 مجلة عبر جميع التخصصات.


• المرتبة الرابعة في تخصص العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال (متداخلة التخصصات) من بين 192 مجلة عربية في هذا التخصص.

• تصنيفها ضمن الفئة الأولى (Q1) – وهي الفئة الأعلى جودة – ضمن تخصصها، مما يؤكد مكانتها الرائدة بين أبرز الدوريات العلمية المتخصصة في الاقتصاد وإدارة الأعمال على مستوى الوطن العربي.

ويعكس هذا الإنجاز تميز المجلة وجودة مخرجاتها العلمية، حيث خضعت لمعايير تقييم صارمة تواكب المعايير العالمية، وقد قام "آرسيف" بفحص ودراسة بيانات ما يقارب 5500 عنوان مجلة عربية علمية وبحثية في مختلف التخصصات، الصادرة عن أكثر من 1500 هيئة علمية وبحثية في العالم العربي، لم ينجح منها سوى 1272 مجلة علمية فقط للحصول على الاعتماد في تقرير عام 2025.

ويخضع معامل "آرسيف" لإشراف "مجلس الإشراف والتنسيق" الذي يضم ممثلين عن جهات عربية ودولية مرموقة، تشمل مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، ومكتبة الإسكندرية، وقاعدة بيانات معرفة، بالإضافة إلى لجنة علمية من خبراء وأكاديميين مرموقين من عدة دول عربية وبريطانيا.

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كلية التجارة جامعة عين شمس لدعم البحث العلمي الرصين والنشر في دوريات علمية محكمة مرموقة، ويعكس هذا التصنيف المتقدم الثقة الكبيرة في المحتوى العلمي الذي تقدمه المجلة ويضعها على الخريطة العربية كمنصة معتمدة وموثوقة لنشر المعرفة الاقتصادية والتجارية.

هذا وتوجه كلية التجارة جامعة عين شمس بخالص الشكر والتقدير لأسرة تحرير المجلة، والهيئة الاستشارية، والباحثين الذين يساهمون بإنتاجهم العلمي في رفع مكانة المجلة، وتؤكد استمرارها في السعي نحو المزيد من التميز والريادة.

