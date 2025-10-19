وزير التعليم العالي: 26 ألف منحة قدمتها الجامعات في العام الدراسي 2025/ 2026

عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة؛ لاستضافة اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.

وتقدم المجلس بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو لمنصب مدير عام المنظمة، ويُعد ذلك تتويجًا لجهود القيادة السياسية، بما يعكس جهود الدبلوماسية المصرية، وتقديرًا دوليًا لما تمتلكه مصر من كفاءات علمية وإدارية بارزة، متمنين لسيادته دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

وقدم عاشور التهنئة للدكتور محمد نبيل دعبس رئيس مجلس أمناء الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية وأساتذة الجامعات الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية، بتعيينهم في مجلس الشيوخ، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في أساتذة الجامعات ودورهم الوطني في دعم مسيرة التنمية.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالنتائج التي حققتها الجامعات الخاصة في تصنيف التايمز Times Higher Education العالمي لعام 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لرفع تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث جاءت جامعة المستقبل ضمن الفئة (801–1000)، ثم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، في الفئة (1001–1200)، ثم جامعة 6 أكتوبر، والجامعة البريطانية في مصر، ضمن الفئة (1201–1500)، ثم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ضمن الفئة (1501+).

وقدم الوزير التهنئة للجامعات الخاصة الفائزة في مسابقة الجامعات للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/ 2025، حيث جاءت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة المصرية الروسية وجامعة فاروس في الفئة الذهبية، بينما جاءت جامعة 6 أكتوبر، والجامعة المصرية الصينية في الفئة الفضية، وضمت الفئة البرونزية جامعة سيناء "العريش" وجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة البريطانية في مصر وجامعة بدر وجامعة سيناء "القنطرة".

كما قدم الوزير، التهنئة للعلماء المصريين بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المدرجين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2025، حيث تم إدراج 1106 من علماء مصر في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء الأكثر استشهادًا "بالتميز في الإنتاج" للعام 2024، وكذلك إدراج 579 عالما في نسخة القائمة لمجمل الإنتاج العلمي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية دور الجامعات الخاصة في تقديم تعليم متميز من خلال برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الجامعات الخاصة تمثل رافدًا مهمًا في منظومة التعليم العالي بمصر، وتلعب دورًا أساسيًا في استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي.

وأشاد الوزير بالشراكات المتميزة للجامعات الخاصة مع مختلف الجامعات الدولية المرموقة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية والمختبرات، وتحسين الخدمات الطلابية والأنشطة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة، لافتًا إلى أهمية إضافة تخصصات وبرامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى دعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على التميز والابتكار.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تعزيز دور الجامعات الخاصة في خدمة المجتمع، والمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تنظيم القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، وعقد الندوات التثقيفية، وتنفيذ الأنشطة المتنوعة.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ الجامعات خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية)، ودعم الطلاب أصحاب المواهب.

من جانبه استعرض الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، تقريرًا حول إجمالي عدد المنح التي قدمتها الجامعات الخاصة خلال العام الدراسي 2025/ 2026، حيث أوضح أن إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على منح كُلية وجزئية من الجامعات بلغ نحو 26,609 للعام الدراسي الجاري.

كما ناقش المجلس آليات التسريع في إصدار الشهادات المؤمنة بالجامعات الخاصة.

وناقش المجلس أيضا آليات تشجيع الطلاب على فتح حساب مصرفي، بهدف دمج الطلاب في المنظومة المالية، وتعزيز قدرتهم على الادخار، وسهولة استخدام المنح والدعم المالي، وتحصيل الرسوم والمصروفات، والتمكين المالي والتعامل مع المدفوعات الإلكترونية، والاستفادة من برامج المكافآت والخدمات الرقمية المقدمة من قبل البنوك.

