الأعلى للجامعات الخاصة يعتمد إنشاء جامعة "مصر العليا" في الأقصر

صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وافق من حيث المبدأ، على إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر العليا"، ومقرها مدينة أرمنت بالأقصر، وتضم كليات (العلاج الطبيعي – الصيدلة – العلوم الإنسانية والإدارية – تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية – الهندسة – طب الفم والأسنان – الفنون والتصميم - الطب)، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس وافق على إنشاء كلية الطب بجامعة بدر بأسيوط.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول برنامج تشغيل مستشفى جامعة شرق العاصمة، لتكون إضافة جديدة للمنظومة الطبية في مصر.

وأحيط المجلس بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إسناد فحص ودراسة طلبات إنشاء أفرع للجامعات المصرية خارج جمهورية مصر العربية، إلى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، على أن تضع اللجنة دليلًا استرشاديًا عن البيانات والمعلومات والمستندات والدراسات، التي يتعين استيفاؤها في الطلبات المقدمة بشأن أفرع الجامعات المصرية.

