الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأعلى للجامعات الخاصة يعتمد إنشاء جامعة "مصر العليا" في الأقصر

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
ads

صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وافق من حيث المبدأ، على إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر العليا"، ومقرها مدينة أرمنت بالأقصر، وتضم كليات (العلاج الطبيعي – الصيدلة – العلوم الإنسانية والإدارية – تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية – الهندسة – طب الفم والأسنان – الفنون والتصميم - الطب)، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس وافق على إنشاء كلية الطب بجامعة بدر بأسيوط.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول برنامج تشغيل مستشفى جامعة شرق العاصمة، لتكون إضافة جديدة للمنظومة الطبية في مصر.

وأحيط المجلس بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إسناد فحص ودراسة طلبات إنشاء أفرع للجامعات المصرية خارج جمهورية مصر العربية، إلى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، على أن تضع اللجنة دليلًا استرشاديًا عن البيانات والمعلومات والمستندات والدراسات، التي يتعين استيفاؤها في الطلبات المقدمة بشأن أفرع الجامعات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الاعلى للجامعات البحث العلمي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية المجلس الأعلى للجامعات كليات العلاج الطبيعي

مواد متعلقة

طرق تقديم الشكاوى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عاشور: إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي لتأهيل الطلاب والباحثين بمهارات المستقبل

إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية مدرجة بجدول المخدرات بمطار الإسكندرية

ألسن عين شمس تستقبل السفير الفنزويلي بالقاهرة

انطلاق مبادرة "دكان الفرحة" لدعم طلاب جامعة عين شمس

عاشور: تنفيذ استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي داخل منظومة التعليم العالي

أكاديمية البحث العلمي تستضيف الاجتماع الإقليمي لمجلس البحوث العالمي

انطلاقة تليق باسم مصر، تفاصيل أول مبنى صديق للبيئة في مطار الإسكندرية الدولي (فيديو)

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: السيد البدوي تربع على عرش الولاية الربانية والوراثة المحمدية

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

خالفت التوقعات بعد زيادة الوقود، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم

بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

أخبار مصر: نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ارتفاع الخضروات والجبن، تظاهرات "لا للملوك" تزلزل ترامب، تحذير من الكاتشب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس بقانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: السيد البدوي تربع على عرش الولاية الربانية والوراثة المحمدية

لزيادة البركة في يومك، سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية