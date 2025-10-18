خلال رحلتهم الاستشفائية، مصر للطيران تستقبل أطفال 57357 فور عودتهم من أسوان

استقبلت مصر للطيران الناقل الوطني المصري، 35 طفلًا من متلقى العلاج في مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال عقب عودتهم من رحلة استشفائية خاصة بمدينة أسوان.

مصر للطيران تستقبل أطفال 57357 فور عودتهم من أسوان

يأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية لـ الشركة القابضة لمصر للطيران، وحرصها الدائم على دعم المبادرات الإنسانية، حيث حرصت الشركة علي اصطحاب الأطفال وقضاء أوقاتًا مميزة بصحبة مجموعة من أطباء المستشفى ضمن برنامج استشفائي يهدف إلى تحسين حالتهم النفسية ودعمهم في مسيرتهم العلاجية.

وكان في استقبال الأطفال لدى عودتهم فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران، الذي حرص على تيسير إجراءات السفر وتوفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لضمان راحتهم.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم الغامرة بهذه التجربة وباستقبال مصر للطيران لهم، مؤكدين أن الرحلة منحتهم طاقة إيجابية وسعادة كبيرة.

