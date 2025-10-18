السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خلال رحلتهم الاستشفائية، مصر للطيران تستقبل أطفال 57357 فور عودتهم من أسوان

استقبال أطفال 57357
استقبال أطفال 57357
ads

استقبلت مصر للطيران الناقل الوطني المصري، 35 طفلًا من متلقى العلاج في مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال عقب عودتهم من رحلة استشفائية خاصة بمدينة أسوان.

مصر للطيران تستقبل أطفال 57357 فور عودتهم من أسوان

يأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية لـ الشركة القابضة لمصر للطيران، وحرصها الدائم على دعم المبادرات الإنسانية،  حيث حرصت الشركة علي اصطحاب الأطفال وقضاء أوقاتًا مميزة بصحبة مجموعة من أطباء المستشفى ضمن برنامج استشفائي يهدف إلى تحسين حالتهم النفسية ودعمهم في مسيرتهم العلاجية.

وكان في استقبال الأطفال لدى عودتهم فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران، الذي حرص على تيسير إجراءات السفر وتوفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لضمان راحتهم.
 وأعرب الأطفال عن سعادتهم الغامرة بهذه التجربة وباستقبال مصر للطيران لهم، مؤكدين أن الرحلة منحتهم طاقة إيجابية وسعادة كبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر للطيران الناقل الوطني المصري حلول السمنة أطفال 57357 مستشفى 57357 مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال

مواد متعلقة

ضبط 9 محاولات تهريب بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة

إحباط محاولة تهريب أدوات ومستلزمات طبية بمطار الإسكندرية

مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة راعي للتنمية

بعد صعوده للمونديال، مصر للطيران تسير رحلة خاصة لإعادة المنتخب الوطني من المغرب

مصر للطيران تعلن موعد عودة منتخب الفراعنة عقب التأهل لكأس العالم 2026

وزير الطيران: استضافة مكتب الإيكاو شهادة ثقة دولية لمكانة مصر

سامح الحفني يبحث مع نظرائه بمنظمة الطيران المدني الدولي تعزيز التعاون المشترك

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة في حالات الطوارئ بمطار القاهرة الدولي

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

وعود!

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

تفسير حلم ضرب العقرب في المنام وعلاقته بالقضاء على المشاكل والعقبات

المزيد
الجريدة الرسمية