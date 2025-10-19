أخبار مصر اليوم.. السيسي: ندعم أسعار الوقود بأموال "سلف".. وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم.. موعد شهر رمضان 2026 فلكيا

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن متوسط تكلفة إنتاج رغيف الخبز التمويني يبلغ 162 قرشًا بعد تحريك أسعار السولار، في حين يُباع للمواطن بعشرين قرشًا فقط، ما يعني أن الدولة تتحمل فارق 142 قرشًا عن كل رغيف.

متوسط تكلفة الرغيف والدعم الحكومي

وأشار إلى أن قيمة الدعم الإجمالية في الموازنة تصل إلى 116 مليار جنيه، تمثل حوالي 72% من التكلفة الإجمالية لدعم السلع التموينية.

جاء ذلك خلال برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، حيث كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن إيضاح ورد من وزير التموين الدكتور شريف فاروق حول سعر الخبز المدعم والتكاليف المرتبطة به بعد رفع أسعار السولار.

تحمل الدولة لزيادة تكلفة السولار



أكد الوزير أن الدولة ستتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز الناتج عن رفع أسعار السولار، والذي يُقدّر بحوالي 1.1 مليار جنيه سنويًا، لضمان استمرار بيع الرغيف المدعوم بسعر 20 قرشًا دون أي زيادة على المواطنين.

استقرار صرف المقررات التموينية



وأوضح الوزير أيضًا أنه لا يوجد أي تغيير في نظام صرف الخبز أو المقررات التموينية ضمن منظومة الدعم السلعي، مؤكدًا استمرار صرف مقررات التموين بنفس النظام الحالي.

دراسة مقترح الشعبة العامة للمخابز



فيما يخص المذكرة المقدمة من الشعبة العامة للمخابز حول إعادة النظر في تكلفة إنتاج الرغيف، أفاد الوزير أن المقترح قيد الدراسة حاليًا، وسيتم بحثه بما يحقق توازنًا بين دعم الدولة والحفاظ على استدامة منظومة الخبز التمويني.

موعد رمضان 2026 فلكيا

رمضان 2026 , أعلن الدليل الفلكى الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أنه وفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس يولد هلال شهر رمضان 1447 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقيتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 شعبان 17 فبراير 2026 (يوم الرؤية ).



هلال رمضان 2026

ويلاحظ لن يكون قد ولد الهلال عند غروب شمس يوم الرؤية فى كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا باندونسيا



ويغرب القمر بعد غروب شمس يوم الرؤية في سماء مكة المكرمة ب3 دقيقة، وفي القاهرة ب4 دقيقة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (3– 4 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 12 دقيقة), ماعدا المنامة بالبحرين ودبى وأبو ظبى بدولة الامارات العربية ومسقط بعمان وطهران بايران يغرب القمر فيهم مع غروب الشمس، ويغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية فى كراتشى بباكستان بدقيقة واحدة وفى كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا باندونسيا باربع دقائق

وبذلك يكون يوم الاربعاء هو المتمم لشهر شعبان وتكون غرة شهر رمضان 1447 هجريا يوم الخميس 19 فبراير 2026

إعادة إعمار غزة وتعزيز التعاون تتصدران مباحثات السيسي ورئيس وزراء النرويج

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من يوناس جار ستور، رئيس وزراء مملكة النرويج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء النرويجي قدّم التهنئة الرئيس بمناسبة نجاح قمة شرم الشيخ للسلام، معربًا عن تقديره للجهود المكثفة التي بذلتها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة، وللدعوة الكريمة التي وُجهت إلى بلاده للمشاركة في القمة. من جانبه، رحّب الرئيس بمشاركة رئيس الوزراء النرويجي في القمة، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع النرويج، وسعيها المشترك لترسيخ دعائم الاستقرار الإقليمي. كما أشاد بمواقف النرويج الداعمة للقضية الفلسطينية، ولا سيّما إعلانها في مايو 2024 اعترافها بالدولة الفلسطينية، تأكيدًا لتمسكها بحل الدولتين كركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل، مشيرًا إلى أن موقف النرويج هو موقف يُحتذى به.



وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء النرويجي أكد دعم بلاده للعمل الإنساني الموجّه إلى قطاع غزة، إلى جانب إطلاق مسار سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن النرويج تتواصل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الأهداف. وفي السياق ذاته، نوّه إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تهدئة الصراع بالمنطقة، واتباعها نهجًا يتسم بالحكمة في مواجهة التحديات، مشددًا على أهمية إشراك الفلسطينيين تدريجيًا في إدارة قطاع غزة، باستثناء حركة حماس.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ، بما يضمن استمرار وقف إطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والإسراع في إطلاق عملية إعادة الإعمار، حيث استعرض الرئيس تطورات تنفيذ الاتفاق. وفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع النرويج في إطار التحضير لهذا المؤتمر ومشاركة الجانب النرويجي الفاعلة في أعماله. من جانبه، رحب رئيس الوزراء النرويجي بمواصلة التشاور والتنسيق مع مصر في هذا الشأن، مؤكدًا اعتزام بلادة العمل مع مصر وتكثيف التنسيق معها بشأن ملف اعادة اعمار قطاع غزة.

كما شهد الاتصال استعراضًا شاملًا لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور المتسارع في مستوى التعاون، خاصة في أعقاب زيارة الرئيس إلى النرويج في ديسمبر 2024. وتم الاتفاق على تكثيف التنسيق والبناء على مخرجات تلك الزيارة، مع مواصلة بحث فرص التعاون المشترك، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك من خلال شركة "سكاتك" النرويجية العاملة في مصر، مؤكدًا في هذا الصدد حرص النرويج للتعامل مع مصر لجعلها مركزا للطاقة الجديدة والمتجددة.

السيسي: ندعم أسعار الوقود بأموال "سلف" ونطالب المواطنين بتحمل المسؤولية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الأموال التي تدفعها الحكومة لدعم أسعار البنزين والوقود من السلف.

وتابع الرئيس بأن البعض يتحدث عن أن الفرق بين سعر الوقود ودعمه أقل مما تعلنه الدولة وذلك في أعقاب الزيادة الأخيرة للأسعار.

وأضاف الرئيس السيسي ده صحيح بس أنت عارف إن دعم الوقود بالسلف عشان كده بقى الجنيه اللي بحطه في الوقود مش جنيه ده جنيه زائد فوائده وأقساطه.



ودعا المواطنين إلى عدم التخلي عن مسئوليتهم في حل المشكلات وتجاوز الصعاب وتغيير الواقع قائلا: لازم نغير اللي إحنا فيه بفضل الله والأخذ بالأسباب والجهد والتحمل.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٢ التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

موعد إطلاق وثيقة الأزهر الشريف لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور محمود الهواري أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية، عن تشكيل الأزهر الشريف لجنة لوضع وثيقة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، سيتم الإعلان عنها قريبا.

نحو مبادئ أخلاقية للذكاء الاصطناعي المسئول

وأضاف الهوارى خلال جلسة "نحو مبادئ أخلاقية للذكاء الاصطناعي المسئول"، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الاول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، ان الوثيقة ستضع آليات للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومجموعة من التدريبات، وستعمل على بناء شراكات مع كثير من المؤسسات.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف لم يتوقف عند فكرة التعليم فقط، لكنها سيتجاوزها نظرا لان الذكاء الاصطناعي تدخل في كل شىء في حياتنا، لافتا إلى وجود رغبة لوضع أطر أخلاقية عامة لاستخداماته.

وأكد الهواري أن التحديات الاخلاقية التي فرضها الذكاء الاصطناعي هذه الأيام، تحتم على المجتمعات استخدام ضوابط قيمية، بما يحقق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي، بعيدا عن المحتويات المضلة والمضللة.

أجندة فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي

وتتواصل فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة في يومه الثاني، بعقد 45 جلسة متخصصة تغطي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. وتشمل قضايا مهمة أبرزها: المبادئ العالمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة وريادة الأعمال بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومناقشة النسخة الثانية من سياسة الملكية الفكرية لجامعة القاهرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وفي التدريب لإعادة تأهيل المهارات وتطويرها، واستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الفنون واللغويات والعلوم الإنسانية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مناهضة العنف ضد المرأة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتحديات القانونية والأخلاقية لاستخداماته، وإعادة تعريف جودة الرعاية الصحية بعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مدن ذكية ومستدامة.

كما تتناول الجلسات، مناقشات موسعة حول الذكاء الاصطناعي والمنظمات الثقافية، والتحديات والفرص التي تواجه إنشاء البنية التحتية الملائمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، والجوانب التجارية والبنكية والتأمينية المتعلقة به، وكيفية ربط المناهج الدراسية بسوق العمل، والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية التكنولوجية، ومستقبل التعليم العالي في ظل وجود الذكاء الاصطناعي من منظور القيادات الجامعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية. كما يشهد اليوم الثاني جلسة خاصة بالتعاون مع منظمة اليونسكو ونادي جامعة القاهرة للتنمية المستدامة.

