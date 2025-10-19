طب قصر العيني تناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي

نظّم مكتب الذكاء الاصطناعي بكلية طب قصر العيني جلسة علمية بعنوان «الذكاء الاصطناعي بين الخيال والتنفيذ»، تناولت آفاق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي وسبل إدماجها في منظومة العمل الإكلينيكي والبحثي داخل الكلية.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

افتُتحت الجلسة بكلمة للدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب – قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الذي أكد خلالها على أن «أساتذة قصر العيني يجب أن يكونوا منتجين للذكاء الاصطناعي لا مجرد مستخدمين له»، مشيرًا إلى أن التطوير الحقيقي يبدأ من رقمنة البيانات الطبية وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للكلية، تمهيدًا لتطبيق الذكاء الاصطناعي في التشخيص والممارسة الطبية اليومية، وإدماج تقنياته في الأجهزة والروبوتات الطبية الحديثة.

وضمّت المنصة عددًا من أساتذة كلية الطب المشاركين في إدارة الجلسة، من بينهم الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم السباعي أستاذ جراحة العظام، والدكتور إيهاب الرفاعي أستاذ جراحة المخ والأعصاب.

كما شارك في الجلسة نخبة من المحاضرين والخبراء، من بينهم الدكتور محمد حجازي أستاذ الأمراض العصبية بكلية الطب – قصر العيني، والدكتورة كالورين سبتي والدكتورة ندى أشرف من الجامعة الألمانية بالقاهرة، إلى جانب مشاركة الأستاذ الدكتور حازم السباعي كمحاضر أيضًا في الجلسة.

وناقش المشاركون خلال الجلسة أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية وتطوير الأنظمة المساندة لاتخاذ القرار الإكلينيكي، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم ركيزة أساسية في التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمة الإكلينيكية.

وفي ختام الجلسة، خلصت المناقشات إلى عدد من التوصيات، أبرزها:

1. الإسراع في تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل كلية الطب – قصر العيني.



2. دعم جهود جمع البيانات الطبية وإنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة.



3. حوكمة استخدام البيانات الطبية وضمان جودة مخرجات الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن الجلسة جاءت ضمن البرنامج العلمي للمؤتمر، الذي افتتحه معالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومعالي الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشهد مشاركة نخبة من العلماء والباحثين من مختلف الكليات والجامعات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.