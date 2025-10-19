الأحد 19 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم بعد زيادة البنزين

رغيف الخبز البلدي
رغيف الخبز البلدي

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن  سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف الواحد والمُسعَّر على بطاقات التموين، رغم تحريك أسعار السولار مؤخرًا.

وأوضح فاروق أن الوزارة تُراعي في خططها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الخبز البلدي المدعَّم، بما في ذلك سعر السولار ضمن هيكل التكلفة، وذلك في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

وزير التموين: الدولة مستمرة في تحمُّل فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز

وأضاف أن الدولة مستمرة في تحمُّل فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز، بما يضمن استمرار صرف الخبز البلدي المدعَّم للمواطنين عبر بطاقات التموين بنفس السعر المقرر، دون أي أعباء إضافية على المواطنين.

حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار المنظومة التموينية

يأتي هذا التأكيد في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار المنظومة التموينية، وضمان توفير الخبز البلدي المدعَّم بشكل منتظم للمواطنين في مختلف المحافظات.

الجريدة الرسمية