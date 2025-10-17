نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة (بث مباشر)

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة.

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 17 من أكتوبر 2025، الموافق 25 من ربيع الآخر 1447 هـ، بعنوان: "بالتي هي أحسن".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بأخلاقيات وآداب الاتفاق والاختلاف، وضرورة استيعاب الآخر.

نص خطبة اليوم الجمعة

ويمكن تحميل نص الخطبة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط

وفي سياق متصل تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 22 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 17 من أكتوبر 2025م، حيث تم إحلال وتجديد 15 مسجدًا، وصيانة وتطوير 7 مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة، منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 244 مسجدًا من بينها 187 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و57 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13733 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و930 مليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.