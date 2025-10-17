الجمعة 17 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة (بث مباشر)

خطبة الجمعة
ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة. 

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة  اليوم الجمعة 17 من  أكتوبر 2025، الموافق 25  من ربيع الآخر 1447 هـ، بعنوان: "بالتي هي أحسن".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بأخلاقيات وآداب الاتفاق والاختلاف، وضرورة استيعاب الآخر.

نص خطبة اليوم الجمعة 

ويمكن تحميل نص الخطبة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط

وفي سياق متصل تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 22 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 17 من أكتوبر 2025م، حيث تم إحلال وتجديد 15 مسجدًا، وصيانة وتطوير 7 مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة، منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 244 مسجدًا من بينها 187 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و57 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13733 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و930 مليون جنيه.

إعمار بيوت الله أكتوبر 2025 ابو بكر الصديق 7 من أكتوبر المساجد المفتتحة بمحافظة الإسماعيلية

الجريدة الرسمية