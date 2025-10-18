شعبة المخابز: ننتظر رد الحكومة بعد طلب رفع تكلفة إنتاج الخبز المدعم

أكد خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أنه لن يكون هناك أي زيادة في سعر الخبز المدعم الذي يباع للمواطنين بـ 20 قرشًا للرغيف، رغم تحريك أسعار المحروقات الأخيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار: “الحكومة دايمًا بتمتص أي زيادات في السولار، وبتتحمل التكلفة كاملة علشان المواطن مايتأثرش.. ده بقى بروتوكول ثابت من سنين، الحكومة تتحمل فرق الأسعار بأثر رجعي”.

وأوضح صبري أن الحكومة تعوّض أصحاب المخابز نقدًا عن أي فروق ناتجة عن زيادة أسعار السولار، مشيرًا إلى أن المعتاد أن يصدر بيان رسمي يوم الإثنين التالي لأي تعديل في الأسعار لتأكيد تحمل الدولة للفارق.

وأضاف: "أي جنيه بيتدفع زيادة بعد قرار رفع السولار، الحكومة بترجعهلنا نقدي بأثر رجعي".

مذكرة لوزير التموين لإعادة تسعير تكلفة الإنتاج

وكشف المتحدث باسم شعبة المخابز أن الشعبة قدّمت مذكرة رسمية لوزير التموين تطالب فيها بإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز المدعم، موضحًا أن التكلفة الحالية 390 جنيهًا للجوال لم تعد مناسبة بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

وأضاف:"كل حاجة غليت.. والخميرة والنقل والعمالة زادت.. وإحنا لسه بنتحاسب على نفس التكلفة القديمة، فطالبنا برفعها لـ450 جنيهًا للجوال لثلاثة أنواع من الخبز".

لجنة وزارية تبحث الطلب.. والرد خلال أكتوبر الجاري

وأشار صبري إلى أن وزير التموين كلّف لجنة متخصصة بدراسة الطلب، وأن الرد من المنتظر أن يصدر خلال أكتوبر الجاري.

واختتم قائلًا:"إحنا بنتكلم عن تكلفة الإنتاج مش سعر الرغيف.. مفيش أي نية للمساس بسعر الخبز المدعم، بس نتمنى ييجي رد يسعد أصحاب المخابز خلال الشهر ده".

