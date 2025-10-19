الأحد 19 أكتوبر 2025
البحوث الفلكية: الخميس القادم غرة شهر جمادى الأولى 1447

جمادى الاول، فيتو
كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن هلال شهر جمادى الأولى يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 26 بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 21/10/2025" بتوقيت القاهرة  وهو يوم الرؤية".

وبذلك يكون يوم الأربعاء 22 أكتوبر هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1447 هجريا وتكون غـرة شهـــر جمادى الأول 1447 هجريا  فلكيـــًا يوم الخميس 23/10/2025م.

 

ويلاحظ أنه لن يكون الهلال قد ولد بعد غروب شمس يوم الرؤية فى كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا.
 

ويغرب القمر قبل غروب شمس يوم الرؤية في سماء مكة المكرمة ب11 دقيقة، وفي القاهرة 14  دقيقة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (11– 14 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (3- 19 دقيقة).


 

            

