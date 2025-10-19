الأحد 19 أكتوبر 2025
العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق داخل شقة سكنية بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

أنقذت العناية الإلهية أسرة مكونة من عدة أفراد من الموت المحقق، بعد نشوب حريق هائل داخل شقتهم السكنية بمنطقة [اسم المنطقة إن وُجد] بمحافظة الإسكندرية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتلقى قسم الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي العقار.

وأسفر الحريق عن تلفيات مادية ببعض محتويات الشقة، فيما رجحت المعاينة المبدئية أن يكون السبب ماسًا كهربائيًا. 

 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في إنقاذ أسرة عقب اندلاع حريق داخل شقتهم السكنية بالطابق السادس عشر بأحد العقارات في منطقة بحري بوسط المدينة، حيث تم استخدام السلم الهيدروليكي لإنزال أفراد الأسرة من شرفة الشقة، دون وقوع إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

