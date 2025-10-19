الأحد 19 أكتوبر 2025
حوادث

22 نوفمبر، موعد استئناف سائق متهم بدهس معلمة في جسر السويس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت محكمة مستأنف مصر الجديدة 22 نوفمبر المقبل، لنظر أولي جلسات الاستئناف المقدم من سائق متهم بدهس معلمة تدعى مريم. ع تبلغ من العمر 30 سنة، أثناء عبورها الطريق في شارع جسر السويس بمصر الجديدة على حكم حبسه عام وكفالة 5 آلاف جنيه، وإيقاف الرخصة الخاصة به 6 أشهر.

 

حادث مروري بمصر الجديدة


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

 

مصرع سيدة دهسا في مصر الجديدة


وأظهرت التحريات أن الفتاة كانت تعبر الشارع من مكان مخصص للعبور أثناء إغلاق إشارة المرور، قبل أن تصدمها سيارة مسرعة.

تم تشكيل فريق بحث  لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرير محضرا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية